"Nessun miglioramento nei prossimi 3/4 giorni"

Vanes Poluzzi, responsabile centro qualità dell’aria di Arpae, lo smog è ancora alle stelle. Come mai?

"Purtroppo dal 21 gennaio in poi in Emilia-Romagna abbiamo avuto una situazione veramente pesante dal punto di vista dell’inquinamento, legata al fatto che si è instaurata una condizione di alta pressione e anticiclone sud occidentale molto caldo che ha portato aria calda in quota. L’aria nell’atmosfera si è stratificata e nei bassi strati di pianura e vicino alle coste si è creata una difficoltà di dispersione degli inquinanti emessi".

Come una cappa?

"In queste condizioni si generano due cose: un accumulo di inquinanti con progressivo aumento delle concentrazioni nell’atmosfera e un progressivo aumento delle reazioni chimico fisiche che portano alla formazione di nuovi inquinanti, di tipo secondario. È quello che è accaduto in questi 15/16 giorni".

Cosa si prevede per gli sforamenti nei prossimi giorni?

"Andranno avanti anche nei prossimi giorni: la condizione atmosferica non è tale da pensare a un miglioramento, almeno nei prossimi 3/4 giorni".

Quali rischi per la salute?

"È una domanda da porre al mondo della sanità. Ciò che posso dirle io è che l’impatto è noto da tempo, anche se non si può circoscrivere in alcuni giorni".

Ci sono limiti di inquinanti da non superare. Quali?

"Il pm10 ha un valore da rispettare quotidiano di massimo 50 um/m3 che però non va superato più di 35 giorni l’anno. La normativa chiede anche il rispetto di un valore medio annuo di 40 um/m3. Per il pm2,5 c’è una sola richiesta normativa, che è il valore medio annuo di 25 um/m3. Il biossido di azoto non può superare un valore medio annuo di non oltre 40 ug/m3 e un valore orario di 200 mg/m3, che non viene quasi mai superato nelle nostre zone".

Come è andato il 2023? E questo inizio di 2024?

"L’anno scorso Ravenna è riuscita a rispettare i parametri sia per il pm10 che per il pm2,5. Quest’anno abbiamo appena iniziato. Mi pare che il numero massimo di sforamenti sia 17, in via Zalamella".

È il periodo dell’anno più critico per lo smog. Perché?

"Le condizioni atmosferiche dell’autunno e dell’inverno nelle nostre zone, con temperature notturne e nel primo mattino molto basse, favoriscono il pm10 secondario, che si forma per le reazione chimico-fisiche in cui sono coinvolti i composti precursori. Certo il problema è legato anche alle emissioni, ma la meteorologia ci è avversa".

Le misure introdotte per migliorare la qualità dell’aria finora non hanno sortito effetto. Se ne stanno valutando altre?

"Sono le istituzioni di governo a stabilirlo. Con noi tecnici il dialogo è sempre aperto, ma vanno considerati anche gli aspetti economici e sociali".

sa.ser