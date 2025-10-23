"Nessun motivo politico. Non sono molto in forma"

"Non ci sono motivi politici o avversità, semplicemente non sono molto in forma e dopo tanto tempo ho ceduto il passo, dando spazio a chi è più giovane di me". Il giorno dopo l’annuncio della remissione delle deleghe nelle mani del sindaco Mattia Missiroli, l’assessore Gabriele Armuzzi, non vuole lasciare neanche un centimetro a eventuali polemiche e anzi ha solo parole positive per chi lo sostituirà nella giunta di Cervia: Anna Altini, anche lei del Pri, che si prenderà le deleghe a Politiche sociali, Welfare, Tradizioni e Identità, Scuola, Decentramento e Partecipazione del cittadino, Saline. "Chi mi succede – dice Armuzzi – è una persona capace, motivata e con la giusta carica per affrontare al meglio tutti gli impegni che la vita politica richiede per il bene della nostra città".

Una dichiarazione che è un manifesto della vita politica di Armuzzi, cervese doc classe 1949, prima consigliere comunale per quattro legislature tra gli anni 80 e 90, poi consigliere provinciale e storico vicesindaco del Comune di Cervia con il Pri dall’inizio del 2002 al giugno 2024, sempre con Massimo Medri. Mattia Missiroli, nel giugno 2024, non lo aveva riconfermato nel ruolo ma gli erano state assegnate le deleghe Politiche sociali, Volontariato, Tradizioni e Identità, Parco Archeologico, Affari generali e Affari legali. Tante le battaglie che hanno visto Armuzzi protagonista negli anni, prima fra tutte quella per continuare a far vivere le Saline, con la costituzione della società di gestione. "Nella vita politica non sempre si riescono a fare tutte le cose che vorremmo – dichiara oggi – ma l’unica cosa vera, e di cui sono soddisfatto, è che viviamo in un territorio dove la qualità della vita è molto buona, pur con tutti i problemi che ci sono: la nostra è una città a misura di uomo e di donna".

E questo anche grazie ad Armuzzi che in queste ore sta ricevendo molti attestati di stima e affetto. A partire dal partito in cui Armuzzi milita da anni, il Pri che in una nota esprime profonda gratitudine "per il lavoro svolto in questi anni di amministrazione, per la disponibilità, la competenza e il senso di responsabilità dimostrati nel suo costante impegno al servizio della città di Cervia". Poi il sindaco Missiroli che in un post su Facebook rigrazia Armuzzi per "l’impegno, la passione, la competenza e le energie profuse. Giudico positivo il suo lavoro svolto nell’adempimento delle deleghe, che gli ho affidato all’inizio del mandato. La sua dedizione all’attività politica e amministrativa che da molto tempo svolge per la nostra città merita un plauso e sincera gratitudine". Attestati di stima, tra gli altri, anche dal compagno di giunta Mirko Boschetti che sempre a Facebook affida un ringraziamento ad Armuzzi "per essere stato per tanti anni con passione e impegno al servizio della città, rappresentando a pieno in giunta la comunità repubblicana. Son sicuro che la sua passione e l’impegno per la città non cesseranno anche fuori dal ruolo amministrativo, come è giusto che sia essendo Gabriele una persona innamorata della politica e di Cervia". Particolarmente sentito il pensiero dell’assessore Michela Brunelli: "Sarà strano non vederti più in giunta, camminare per i corridoi, sentire i tuoi commenti sempre coloriti, un po’ in italiano, un po’ in dialetto. Ci siamo incontrati, conosciuti, poi anche scontrati, ma ci siamo sempre rispettati e voluti bene. Credo sia solo un arrivederci, perché tutte e tutti sappiamo che il tuo amore per Cervia, non ti terrà lontano dalla politica e dalla nostra bellissima città. Ti voglio bene Gabri!". Ringraziamenti anche dal parroco don Pierre Laurent Cabantous che, postando una foto storica insieme, ringrazia Armuzzi "per il tuo servizio e per la tua simpatia...son certo che ci saranno ancora occasioni per “punzecchiarci“ amichevolmente – come è giusto che sia – fra un arciprete e un repubblicano". Ringraziamenti e stima anche dalla consigliera comunale Samantha Farabegoli della lista civica ‘Coraggio e Innovazione con Missiroli sindaco’ e da Alain Conte di ‘Cervia ti amo’, ma anche da associazioni di categoria come Ascom Cervia. Tra gli avversari politici, Paolo Savelli scrive: "Ho avuto la fortuna e il privilegio di potermi misurare e confrontare con lui per lunghissimi anni. Ci siamo fatti anche delle belle litigate e discussioni (pure in dialetto romagnolo), soprattutto una che ricordo nitidamente, allorché fu introdotta l’imposta di soggiorno. Quando ripenso a quella sera in consiglio comunale non posso che sorridere compiaciuto per quella disfida con lui. Siamo stati avversari, ma certamente mai nemici, e nel tempo posso dire di ritenerlo un amico".

m.m.