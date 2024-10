Nessun risarcimento a Petrosino: "Tardi espresse una critica": "Mi riservo di fare ricorso"

"Il giudice monocratico presso il tribunale di Ravenna, Adriana Forastiere, ha respinto la richiesta di risarcimento danni, di ben 100.000 euro che il direttore operativo di Autorità di Sistema Portuale, Mario Petrosino, aveva intentato alla ex consigliera comunale Samantha Tardi". Ad annunciarlo è il legale della Tardi, avvocato Alberto Ancarani, che precisa che "sostanzialmente, il già consigliere comunale DS Petrosino accusava la Tardi di aver nuociuto alla sua reputazione per aver indovinato, attraverso l’autoinvio di una pec, la sua vittoria nel bando di concorso per l’assunzione di un direttore operativo in Autorità di Sistema. La Tardi, invece, evidenziava come la propria denuncia pubblica non fosse relativa alla competenza di Petrosino, ma rappresentasse null’altro che una chiamata generale sui metodi del sistema di potere del Pd". "Termina, perlomeno in primo grado – continua l’avvocato Ancarani –, un tentativo ai limiti dell’intimidazione da parte del sistema di potere PD che ha costretto una cittadina non più consigliera comunale a subire le forche caudine del sistema giustizia, le spese conseguenti e l’ansia che accompagna simili percorsi, protrattosi fin qui per ben cinque anni. A questo si aggiungono le numerose pressioni arrivate per le vie brevi alla signora Tardi da vari esponenti del Pd o loro sodali che la invitavano a “trovare un accordo per il tuo bene”".

Petrosino in un comunicato sostiene che "il giudice, pur ritenendo di non accogliere la mia richiesta di risarcimento del danno, ha censurato il modo con cui la signora Tardi aveva esposto le proprie critiche, ribadendo ancora una volta la piena legittimità della procedura e come l’incarico che ricopro sia unicamente frutto della mia professionalità e competenza". E ancora: "La motivazione con cui il giudice ha ritenuto di compensare le spese di giudizio è esemplificativa: “Le spese del presente giudizio meritano compensazione integrale nonostante il rigetto della domanda, per le ragioni sopra spiegate: la Tardi risulta vittoriosa unicamente per ragioni di diritto, riconducibili alla tutela (generale) del diritto alla critica, le quali, molto spesso – il caso in esame ne è un esempio –, conducono ad un giudizio di irrilevanza giuridica di condotte, di manifestazione del pensiero che rimangono ampiamente discutibili sotto il profilo etico e morale”". Infine Petrosino ritiene che "il giudice abbia sostanzialmente tratteggiato la fattispecie in maniera aderente a ciò che è accaduto, evidenziando l’infondatezza della critica che però, a suo avviso, non è trasmodata nella diffamazione, ancorchè ovviamente io non concordi con tale conclusione e per cui mi riservo di proporre impugnazione sul punto".