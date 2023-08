"Nessun trattamento di favore della giunta alla sala giochi"

L’avvocato Francesco Maria Mantovani, per conto della titolare del bar al centro della questione, ha segnalato "alcune inesattezze" nella nota del gruppo consiliare La Pigna pubblicata il 30 luglio scorso per le quali ha chiesto rettifica. Falso è, in primo luogo - si legge - che la sala slot sia situata o ospitata all’interno dei locali del circolo Pd di Fosso Ghiaia. Tra quest’ultimo e la società della mia assistita, infatti, non vi è alcun rapporto giuridico, in quanto - come si evince dall’atto di acquisto del ramo d’azienda - la proprietà che ha concesso in godimento la porzione immobiliare in questione, in virtù di regolare contratto di locazione immobiliare registrato, non è il circolo Pd di Fosso Ghiaia, ma una società privata.

In secondo luogo, la distanza minima tra la sala slot e il primo luogo sensibile è di 522 metri, come risulta dal sopralluogo del 17 aprile 2023 effettuato in contraddittorio fra le parti e dei rispettivi consulenti tecnici; ne consegue che la normativa vigente è perfettamente rispettata. Non si tratta, quindi, di un trattamento di favore riservato dalla Giunta alla sala giochi: ma del fatto che la prima misurazione del 2020, che dava una distanza inferiore ai 500 metri, è il risultato di un accertamento effettuato sulla base della mappatura dei luoghi sensibili di cui alla deliberazione del consiglio comunale n. 37 del 10 aprile 2018; mappatura, quest’ultima, che è da considerarsi puramente indicativa, imprecisa e non probatoria in quanto l’ente pubblico, basandosi solo sull’esame delle carte, aveva utilizzato il criterio distanziometrico del doppio – raggio, diversamente da quanto previsto dalla legge regionale; calcolo che poi si è dimostrato non corretto alla luce degli accertamenti effettuati il 15 maggio 2023 utilizzando il metodo del percorso pedonale più breve previsto dalla normativa.

Non è revocabile in dubbio, quindi, che una misurazione fatta in contraddittorio fra le parti, sul posto e sulla base di parametri legali sia ben più attendibile di quella fatta in autonomia dall’ente solo sulla carta e con un metodo neppure conforme. Neppure corrisponde a verità che l’unica verifica fatta è datata 2 gennaio 2023, ma non ha prodotto alcun esito. E che la polizia locale non avrebbe provveduto a chiudere la sala giochi. Vero è, invece, che in data 070323, il dirigente del Suap ha incaricato la polizia locale di dare immediata esecuzione al provvedimento di chiusura e la sala slot è stata chiusa il 240323 ma aveva chiuso per tutto del periodo Covid.