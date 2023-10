"Nessuna truffa romantica, erano regali suoi"

Nessuna truffa, a suo dire. Anzi: lui nemmeno glieli aveva chiesti quei soldi ma era stata lei, nel contesto di una travolgente passione perlopiù online, a offrirglieli. E lui alla fine aveva pure firmato un concordato di restituzione, salvo però non riuscire a onorarlo.

Sessantadue anni, di origine bolognese ma residente a Cotignola, di mestiere consulente aziendale a progetto: ecco l’altra faccia della medaglia di quella che, secondo la procura, è una ’truffa romantica’, o romance scam come dicono gli anglosassoni che da tempo studiano il fenomeno. Lei, una 50enne originaria di altra provincia, in aula la precedente volta aveva parlato di uno stipendio da impiegata, figli da mantenere e un nuovo compagno che, dopo avere avuto un infarto, veniva persino vessato e pagato a mesi alterni dal datore di lavoro. Non certo zucchero dalla vita: eppure lei, ora parte civile con l’avvocato torinese Gianluigi Marino, per i debiti e i problemi di salute sciorinati da quel nuovo amore, era arrivata a sborsare circa 25 mila euro in una dozzina di bonifici bancari.

"L’ho conosciuta su Instagram nel 2018 – ha ricordato ieri mattina l’imputato difeso dall’avvocato manfredo Guido Pirazzoli –. Poi siamo passati su Whatsapp e su Telegram. Le chiesi io l’amicizia ma cominciò a scrivermi lei". All’inizio tutto blando. Il salto di qualità c’era stato "nel febbraio 2019 tra messaggi e foto più spinte: una cosa reciproca. Le scrissi che ero single e con un figlio". A un certo punto lei "precisò che aveva un compagno e che lo amava. Io le dissi che allora sarebbe stato meglio smettere: lei rispose che non c’era problema, che si poteva continuare". Ed è così che "dopo qualche settimana, realizzammo che nasceva un sentimento vero". Un contesto, a suo avviso, che lo aveva spinto alla sincerità: "Le mostrai la situazione vera della mia vita: mio figlio da mantenere, i tanti debiti da onorare". Lei allora "disse che era talmente presa che voleva venire a vivere da me" e "si offrì di darmi una mano a mettere a posto i debiti". Qui l’uomo ha sostenuto di averla avvisata "che non potevo restituirli. Ma in una coppia, quando uno ha una possibilità, dà una mano all’altro". E così lei si convinse a fare un "finanziamento: qualcosa ho appianato". L’apice del rapporto, era forse stato raggiunto proprio in quel momento: "Diventò quasi come la mia compagna" anche se "ci vedemmo solo una volta da me nel settembre 2019". Però "ci sentivamo da mattina a sera: dopotutto il nostro rapporto era mirato a stare assieme".

Intanto "le cartelle Sorit arrivavano di continuo: non ce la facevo a sistemare tutto" anche se lei "in totale mi ha dato attorno a 20 mila euro in un anno". Alla fine "del rapporto sentimentale, l’avvocato di controparte mi propose un concordato da 200 euro al mese: pagai la prima rata, poi non ce la feci e partì la querela".

Incalzato dalle domande del giudice Roberta Bailetti e del viceprocuratore onorario Annalisa Folli, l’uomo è entrato anche nell’argomento potenzialmente più spinoso per il reato di cui deve rispondere: i problemi di salute rappresentati alla 50enne. "Nel 2019 – ha continuato – mi riscontrarono" una grave malattia "che poi si è auto-debellata: forse non avevo quello che avevano diagnosticato loro". L’uomo, a precisa domanda della parte civile, ha riferito di non ricordare il nome del dottore che a Pisa lo aveva preso in carico. In quanto alla donna, non le fece "mai vedere le cartelle esattoriali o quelle mediche". Ha quindi ricordato di avere realizzato un "investimento in un Paese straniero, lo proposi pure a lei: mi disse che ci stava e mi mandò un bonifico. Misi i soldi su un conto bloccato; sono ancora a disposizione ma non so dire quando potranno essere sbloccati". Sul punto, non ha voluto rivelare il nome della banca o dello Stato: "Sono depositati a nome di altra persona perché io non posso avere conti, lei era al corrente di tutto. E comunque io non le ho mai chiesto prestiti: era lei che si offriva".

E sempre lei "mi regalò orologi con cardiofrequenzimetro perché avevo problemi di accelerazione cardiaca: si era offerta da sola e fece un regalo pure a mio figlio. All’uomo è stato chiesto conto anche di un’altra vicenda con un’altra donna, secondo la parte civile "sovrapponibile": "Non mi pare – ha assicurato – di avere ricevuti soldi".

In quanto alla 50enne, a un certo punto lei aveva letto sul web di un signore con il suo nome finito in arresto: "Non ero io". Poi sia il compagno di lei che la famiglia erano venuti a sapere tutto: "Mi scrisse mail d’amore, non voleva perdermi. Il nostro rapporto finì quando in un messaggio mi disse che ormai era stato scoperto tutto e che entro 7 giorni dovevo restituirle i soldi". Prossima udienza a novembre.

Andrea Colombari