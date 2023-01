"Nessuna violenza, ho solo rubato il telefono"

Lei nella denuncia ha riferito di un violento tentativo di stupro all’autostazione di Lugo culminato nella rapina del suo cellulare forse allo scopo di impedirle di chiedere aiuto. Lui sostiene invece di avere solo rubato il telefonino a quella ragazza tutta sola senza però mettere in alcun modo le mani addosso alla giovane, una 25enne residente a Imola. Sono le versioni che ieri mattina, in occasione dell’udienza di convalida, si sono palesate sul tavolo del gip Janos Barlotti del tribunale di Ravenna. Alla fine per l’accusato – un 30enne lughese con precedenti di polizia – il pm di turno al momento dei fatti, Marilù Gattelli, ha chiesto la custodia cautelare in carcere. La difesa – avvocato Alessandra Venturi – ha invece chiesto una misura restrittiva più blanda (i domiciliari). Il giudice si è riservato la decisone.

Nel frattempo il 30enne deve rimanere in carcere a Ravenna con le accuse di violenza sessuale e rapina. Pochi dubbi sulla sottrazione del cellulare visto che quando i carabinieri nella notte tra lunedì e martedì poco dopo i fatti hanno raggiunto il ragazzo al netto di un iniziale tentativo di allontanarsi e lo hanno dichiarato in arresto, gli hanno trovato l’apparecchio. La 25enne da parte sua ha riconosciuto sia il maltolto che il 32enne. In merito a quanto accaduto poco prima, in denuncia la giovane ha riferito in buona sostanza di essere stata avvicinata alle spalle mentre si trovava su una panchina: il suo aggressore l’avrebbe quindi strattonata per i capelli facendola finire a terra e tentando di stuprarla. A quel punto sarebbe riuscito a spogliarla parzialmente, a sua volta facendo la stessa cosa con i suoi abiti. Ma lei ha reagito riuscendo a urlare e a scappare. Poco dopo è stata soccorsa da una automobilista la quale ha infine chiamato l’Arma. Il giovane davanti al gip ha negato di avere aggredito o toccato la 25enne sostenendo solo di averle rubato il cellulare dopo averglielo visto in mano mentre lui si trovava in giro con amici. A riprova della sua versione, ha invocato la visione dei filmati delle telecamere di sicurezza dell’autostazione aggiungendo che all’arrivo in caserma, era ignaro dell’accusa di violenza sessuale. In ogni modo, non si capisce per quale ragione una ragazza che lui non conosceva e alla quale ha effettivamente preso il cellulare, avesse mai dovuto inventarsi una versione diciamo appesantita dei fatti.

Sull’accaduto, l’amministrazione locale ha fatto presente che la zona dell’autostazione è tra quelle esentate dallo spegnimento notturno deciso in Bassa Romagna per via del caro energia.

