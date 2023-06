Nessuno chiede il bancomat Solo risposte

Andrea Degidi

Siamo passati dalle parole rassicuranti della premier Meloni ("Ipotesi rimborsi al 100%") a quelle più inquietanti del ministro Musumeci ("Il Governo non è un bancomat"), frase poco carina verso sindaci e residenti di paesi che una notte di metà maggio si sono svegliati con un metro e mezzo d’acqua nel tinello di casa o in azienda. È un po’ come quando sei bambino, ti capita un guaio grosso e vai da papà: ti attendi rassicurazioni e invece ti senti trattato quasi come un bimbo viziato. L’avrete capito: l’incontro fra Governo e rappresentanti delle zone colpite non è andato per niente bene. Stiamo andando piano quando invece bisognerebbe accelerare. Nessuno chiede il bancomat, ma risposte sì. E magari presto.