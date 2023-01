Neuroradiologia, via alle diagnosi "Così accorciamo le liste d’attesa"

Gli appuntamenti per visite, gli esami e gli interventi in tutta la Romagna si prendevano solo a Cesena e a Rimini. Ma ora non più, perché per la parte della diagnostica (visite ed esami) la Neuroradiologia ora è attiva all’ospedale di Ravenna. Si tratta di un provvedimento preso nei giorni scorsi per il nuovo reparto del Santa Maria delle Croci, costituito lo scorso 16 agosto, e che ha l’intento duplice di semplificare il percorso per i pazienti e accorciare le lunghe liste d’attesa per visite ed esami. "Avevamo già modificato l’assetto organizzativo creando la Neuroradiodiagnostica di Ravenna – spiega la direttrice sanitaria dell’Ausl Romagna Francesca Bravi –. Prima noi avevamo un’unica Neuroradiologia in Romagna, quella di Cesena-Rimini, che si occupava sia della parte relativa alla diagnostica che degli interventi".

Poi, con i problemi sopraggiunti negli ultimi anni – tra cui la mancanza di personale medico e le lunghe liste d’attesa legate alla pandemia – l’Ausl ha deciso di migliorare il servizio scindendo le due attivita: "Abbiamo deciso di fare una sorta di percorso sperimentale di riorganizzazione e ridistribuzione delle attività di radiologia tra le due unità operative – prosegue Bravi –. A Cesena-Rimini quindi ora si fa la sola attività interventistica, concentrandosi così sul percorso diagnostico terapeutico legata agli ictus: è infatti un centro unico per tutta la Romagna per la parte meccanica di disostruzione dei vasi sanguigni. L’unità operativa di Ravenna invece serve tutta la Romagna per la parte della diagnostica, che richiede un bisogno prestazionale nei tempi d’attesa giusti a servizio della popolazione. In questo modo, attraverso la riorganizzazione, proviamo a rispondere al meglio al bisogno della popolazione della Romagna. Questo non comporta uno spostamento di persone, ma solo una riorganizzazione dei servizi".

L’obiettivo è abbattere i tempi d’attesa, che per stessa ammissione di Bravi "erano enormi, dal momento che lo stesso reparto si occupava di tutto per tutta la Romagna. Scindendo le due funzioni, cerchiamo di rendere il reparto più tempestivo nei confronti dei bisogni della popolazione".

La riorganizzazione è già entrata in funzione: il reparto ravennate di Neuroradiologia si occupa della diagnostica dallo scorso 15 dicembre. "La stessa unità ravennate di Neuroradiologia – aggiunge Bravi – è stata istituita ad agosto per superare le criticità che c’erano, legate soprattutto ai tempi d’attesa della diagnostica avanzata, come la risonanza magnetica. Ora questa ridistribuzione dell’attività tra le due unità operative è un percorso sperimentale: vedremo nel tempo se davvero ci permetterà di essere più efficienti".

Sara Servadei