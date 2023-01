"Neve ‘tonda’, le colture sono salve Ma le precipitazioni continuano"

"I fenomeni che, seppur a macchia di leopardo, hanno interessato il territorio ravennate, non hanno avuto ripercussioni sulle colture. Si è infatti trattato di una forma di precipitazione solida, ma molle e di scarsa consistenza. Per quanto riguarda le piante da frutto, l’impatto dei chicchi di groupel e della cosiddetta ‘neve tonda’ sulle parti legnose non hanno prodotto alcun danno. Scenario che invece avremmo constatato in presenza di gemme rigonfie, bottoni fiorali e germogli, al momento del tutto assenti. Anche le piante erbacee non hanno registrato conseguenze, perché è come se fosse caduta neve solo un pò più dura e non tale da lesionare alcunchè". Così Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e meteorologo dell’Associazione meteo professionisti, parla della forma di precipitazione tra grandine e neve, inusuale per il periodo, che è caduta sul Ravennate.

"Tra ieri notte (giovedì, ndr) e questa mattina (ieri, ndr) – aggiunge l’esperto – l’ingresso di un nucleo di aria artica marittima alquanto fredda in quota ha favorito la formazione di una depressione in corrispondenza dell’alto Adriatico, la quale ha introdotto aria via via più fredda anche nei bassi strati. Nel Ravennate, in mattinata le precipitazioni, inizialmente liquide, si sono intensificate divenendo gradualmente prima miste a neve e quindi solo nevose, anche se ad intermittenza. Qualche leggero accumulo al suolo è stato favorito in direzione del nostro Appennino. Più frequente pioggia mista a neve o solo neve, ma per fasi molto brevi, nelle zone di pianura più bassa. In ogni caso sotto i 200 metri di quota non si sono registrati accumuli di qualche rilievo".

Per quanto riguarda le previsioni, Randi dice che oggi le nubi torneranno ad aumentare ma senza fenomeni, salvo in serata quando nevicate intermittenti potranno interessare il nostro Appennino dai 200-300 metri di quota; fenomeni assenti in pianura. Domani una nuova depressione porterà un impulso instabile con nevicate sui rilievi da quota 200 metri circa e piogge sparse, anche miste a neve su Faentino e Lughese occidentale. Pioggia sulla costa. Lunedì probabilmente avremo un passaggio perturbato più consistente con piogge su costa e pianure orientali; neve anche abbondante sull’Appennino dai 200 metri circa quota, e possibile pioggia mista a neve o solo neve sulle pianure pedecollinari e del Faentino. Ma su lunedì c’è ancora una moderata incertezza. Domani e lunedì venti anche forti di bora sulla costa e pianure orientali con mare agitato.

Luigi Scardovi