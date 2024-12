Nevio Salimbeni, controcorrente: "Sognavo di diventare giornalista. Poi mi innamorai della politica..."

Fu la comunità di base organizzata dal parroco a fornire a Nevio Salimbeni, appena undicenne, gli strumenti per meglio comprendere il mondo, le categorie della politica, l’importanza dei diritti, tanto che a 15 anni, alla prima settimana di lavoro stagionale a Cervia organizzò la protesta per ottenere almeno il giorno di riposo. Divoratore di libri di storia e geografia, appassionato cultore di musica, animatore di radio private, il mito del giornalismo, a vent’anni ha abbracciato la politica, segretario provinciale della Fgci (è lui a battezzare il "Mai più" dopo la strage alla Mecnavi) in rotta con la persistente ortodossia del Pci, poi presidente provinciale dell’Arci (nacque allora il Teatro Socjale di Piangipane), quindi il salto al regionale e nel 1993 segretario nazionale della stessa Arci (numerose le iniziative di solidarietà materiale e culturale nei Balcani devastati dalla guerra) cui seguono la direzione di Cervia Ambiente e due mandati da assessore. Infine l’approdo a Cna quale responsabile provinciale del fronte turismo, commercio, benessere e sanità.

Un cambio continuo di fronti e anche di ruolo: qual era lo stimolo?

"La voglia di conoscere, di fare nuove esperienze. Fin da bambino ho letto moltissimo, libri di storia, geografia, avventure, il dizionario, nella soffitta di casa, nella campagna di Villanova di Bagnacavallo, ce n’era una cassa, leggere per me era ed è la cosa più importante e leggere stimola la curiosità…Poi è stata fondamentale l’esperienza nella comunità di base di don Domenico".

Racconti.

"I miei genitori, Antonio e Maria, erano mezzadri ed entrambi comunisti, ma io da bambino frequentavo la parrocchia perché il parroco, don Domenico, aveva dato vita a una comunità di ragazzini, erano i primi anni 70, io avevo 10-11 anni, in cui si parlava di tutto, religione, solidarietà, fame nel mondo, guerra nel Vietnam, referendum per il divorzio, lì ho imparato a conoscere le cose osservandole da punti di vista diversi. Facevamo anche un giornale, ‘Il foglio della domenica’. E pensi che a Villanova c’erano ben due cinema. Il primo film che ho visto fu Soldato blu, mi ci portò la mamma".

C’erano anche due sezioni del Pci.

"Esatto, il partito comunista era una tradizione, ben radicato. Tanto che nel ‘77, a 15 anni, mi iscrissi alla Fgci, ma con un senso critico ben sviluppato grazie a don Domenico e lo misi subito in pratica. ‘Io qui dentro non entro finché c’è il ritratto di Stalin alla parete’ dissi!".

Che studi ha fatto?

"Finite le medie sognavo di fare il giornalista, ma la realtà all’epoca fu diversa, in casa c’era bisogno che io al più presto lavorassi, anzi i miei mi avrebbero visto bene al lavoro nel campo…fu così che mi iscrissi all’Alberghiero di Cervia, una scuola che in poco tempo permetteva di trovare lavoro. Infatti già nell’estate del ‘77 andai feci lo sguattero in un albergo a Cervia, dodici ore al giorno, senza riposo settimanale, un letto in soffitta, eravamo in una quindicina, fra maschi e femmine. E lì scattò la molla della rivendicazione".

Di carattere sindacale?

"Certo, organizzai la protesta del personale, l’albergatore giunse a convocare i miei genitori…poi intervennero i sindacati. Ottenemmo almeno il riposo settimanale! Durante i cinque anni di scuola, diploma di tecnico delle attività alberghiere, in estate ho sempre lavorato".

E il giornalismo? È rimasto un sogno?

"Mi iscrissi a Urbino alla Scuola di giornalismo, ma per un disguido mio fui chiamato al servizio militare, dove, tanto per cambiare, mi feci eleggere nell’organismo di rappresentanza, al Terzo corpo d’armata a Milano. Finita la naia prese il sopravvento la politica, nel 1980 fui eletto in consiglio comunale a Bagnacavallo per il Pci superando addirittura i favoriti, ma riuscii anche a coronare, in parte, quel sogno, prima a Onda Zero e a Radio Sound, poi scrivendo per l’Unità, il Nuovo Ravennate e Repubblica".

Diceva della politica…

"Nel 1984 sono diventato segretario provinciale della Fgci, un’organizzazione che lasciava spazio, ci sentivamo una comunità aperta a sempre nuove idee. Quando ci fu la tragedia alla Mecnavi, fummo noi a inventare lo striscione ‘Mai più’. Purtroppo il partito invece era un monolite, una struttura statica con cui mi scontravo spesso, ricordo un convegno al Mariani sul colpo di stato di Jaruzelski in Polonia per contrastare Solidarnosc, fui contestato dal Pci per la mia posizione di condanna: era scontro fra movimentismo e ortodossia nonostante fossimo nel 1988".

Il che la indusse a cambiare aria…

"Nel 1989, accettai di fare il presidente provinciale dell’Arci, grande struttura e motore di iniziative culturali, artistiche, musicali; era in cattive acque finanziarie ed ebbi l’incarico di risollevarla. Fu allora che demmo vita al teatro Socjale di Piangipane. A metà degli anni 90 ne diventai presidente regionale e nel 1993 segretario nazionale con il compito di risanare anche quelle casse cui aggiunsi quello di modernizzare e implementare il fronte culturale; fu una grande esperienza positiva. Rimasi a Roma per 6-7 anni".

Ricordo iniziative dell’Arci regionale nei Balcani durante la guerra del ‘92-‘95.

"Di vario genere, a cominciare dalle proteste, nel 1992, sotto il parlamento serbo contro Milosevic, poi l’azione umanitaria in collaborazione con la Open Society di Soros per far avere beni alimentari, ma non solo, alle popolazioni; a Mostar andammo a portare strumenti musicali in una scuola, e poi a Sarajevo, non ancora sotto assedio, per scambi di gruppi teatrali. Un’azione proseguita successivamente anche in Kosovo a favore degli albanesi…".

A fine secolo tornò in Romagna…

"Avevo già un figlio di tre anni, Andrea mentre il secondo, Francesco, sarebbe arrivato di lì a poco, avevo voglia di tornare a casa anche perché sull’ Arci era tornato un padrone, la sinistra sociale, e a me non andava. Tornai in Romagna con l’incarico di direttore di ‘Cervia Ambiente’. C’era da ridare smalto alla fondazione, al premio, anche se non era facile perché si era esaurito l’afflato fra mondo degli amministratori e mondo ecologista, in gran voga negli anni ‘70 e ‘80. Nel 2004 il sindaco di Cervia Roberto Zoffoli mi chiamò in giunta, assessore a turismo, ambiente e urbanistica…".

Un assessorato di peso…

"Turismo e ambiente erano fronti che già conoscevo, oltretutto da cinque anni ero al ‘Cervia Ambiente’, per l’urbanistica devo dire che sono riuscito a portare a termine il programma che prevedeva la riduzione degli indici edificatori nel forese. Feci due mandati, nel 2012 mi laureai a pieni voti in scienza del turismo ed entrai in Cna, dove sono tuttora, come responsabile provinciale dei settori commercio, turismo, comunicazione, cultura, cinema, benessere e sanità privata".

E la politica?

"Da cinque anni sono coordinatore provinciale di +Europa, avevo conosciuto Emma Bonino a Roma…; il nostro primo obiettivo è quello di stimolare la discussione fra le persone, molti sono i giovani, un esercizio purtroppo scomparso…".