Nevio Spadoni alla chiesa di S.Francesco

Alle 18.30 di oggi, presso la chiesa di San Francesco di Ravenna, ultimo appuntamento della seconda edizione della rassegna “Il teatro di Nevio Spadoni”, promossa dalla Cappella Musicale della Basilica di San Francesco. Per l’ occasione verrà recitato “Magia di una notte”, un testo elaborato dal poeta ravennate che sarà lui stesso ad interpretare in italiano, coadiuvato dal giovane attore Carlo Giannelli Garavini. “Magia di una notte”, è un dialogo immaginario tra il poeta Dante e San Francesco in una notte estiva, che si incontrano sul sagrato della basilica ravennate sotto forme spettrali e si parlano rievocando la loro vicenda terrena.

Nel confronto emergono valori e ideali comuni sempre attuali. La recita sarà impreziosita dalle musiche eseguite da alcuni componenti la Cappella stessa: Annarita Venieri, soprano, Carla Milani, contralto, Massimo Navarra, tenore, Carlo Medri, basso e accompagnati da Luigi Lidonnici, oboe e altri; offerta libera.