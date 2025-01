Nevio Spadoni e l’indomita Zopa Caratena

Alle 17.30 di oggi pomeriggio, alla libreria ’Liberamente,’ in viale Alberti a Ravenna, Nevio Spedoni (nella foto) presenterà il suo ultimo libro ’La Zopa Caratena’, pubblicato da Clown Bianco edizioni.

Quella contenuta in questo volumetto è la storia - in parte vera, in parte romanzata dalIa fantasia dell’autore - di una donna che visse a Ravenna all’inizio del secolo scorso.

Tutti chiamavano Caratena daI nome del tipo di pipa che aveva sempre con sé.

Donna del popolo, dotata di un carattere indomito e di un grande cuore, Caratena è a capo di una cooperativa di straccioni che di giorno chiedono la carità e la sera tornano aI capannone dove vivono per dividere tra loro il ricavato. Attraverso gli occhi di Caratena osserviamo la città cambiare fino aII’avvento del fascismo.

Nevio Spadoni, scrittore e poeta, è stato insignito di vari riconoscimenti letterario. Nel 2024 ha ricevuto il ’Premio Giuseppe Malattia Della Vallata’.