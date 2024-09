New Trolls, quando basta la parola. I re del beat alla Festa dell’Unità

’Davanti agli occhi miei’, ‘Aldebaran’ o ‘Quella carezza della sera’: titoli che, per chi ha una certa età, parlano da soli, perché hanno fatto parte della propria gioventù, magari facendo da cornice a qualche momento indimenticabile. Sia come sia, questa sera al Pala de Andrè (viale Europa 1), i protagonisti saranno gli storici New Trolls (si formarono nel 1967), che si esibiranno sul palco centrale. Nel corso della carriera il gruppo è passato dal beat al rock progressivo (fra le loro opere si trovano alcune delle pietre miliari del genere, come Concerto grosso per i New Trolls) e poi al pop rock alla fine degli anni settanta, pur mantenendo alcune delle caratteristiche distintive del rock progressivo come gli arrangiamenti elaborati, il virtuosismo tecnico e i cantati polifonici strutturati. Uno dei fondatori, Vittorio De Scalzi, è morto a Roma nel 2022.