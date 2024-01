Next, al via il nuovo progetto europeo

Reimmaginare l’Europa con la città portoghese di Lousada, il borgo cipriota di Mesa Getonia e la Fondazione per l’artigianato di Malta. Sono tre dei sette partner del Comune di Faenza nell’ambito del progetto europeo Next, rivolto alle giovani generazioni e che "mira a promuovere l’impegno e la partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell’Unione, gli scambi tra cittadini di diversi stati membri e la sensibilizzazione alla storia comune europea". I punti caldi del progetto sono quelli legati al know-how connesso al patrimonio culturale e all’analisi della situazione dell’uguaglianza di genere e, più in generale, delle pari opportunità, sempre dal punto di vista dei giovani. Ammonta a 45mila euro il totale dei fondi ricevuti dall’Ue per il progetto. Il programma prevede nove eventi transnazionali (due online e sette dal vivo), abbinati ad attività e workshop a livello locale.