"Niballo, anche il volto del colore di chi vince il palio"

Il Niballo protagonista del tradizionale rogo del 5 gennaio potrebbe non avere più la pelle scura: l’idea, che è trapelata in questi giorni negli ambienti del palio, è che il volto del fantoccio possa avere i colori del rione che si è aggiudicato il palio precedente, come già avviene per la sua veste. La trasformazione potrebbe avvenire già a partire dalla prossima edizione della Nott de Bisò, in programma il 5 gennaio 2025, nel caso l’idea dovesse essere accettata.

Nel corso degli anni il rogo di una figura con quelle fattezze aveva suscitato critiche all’inizio sporadiche, poi sempre crescenti, tracimate nella scelta di un gruppo di cittadini di manifestare sette giorni fa proprio ai piedi del rogo. L’associazione Spazi_mirabal, scesa in piazza il 5 gennaio per denunciare il genocidio in corso a Gaza ed esprimere il proprio sostegno al popolo palestinese, aveva infatti espresso forti critiche anche all’indirizzo del rogo del Niballo, che per molti giovanissimi, piuttosto che il saraceno protagonista del palio di giugno, è prima di tutto un uomo dai tratti spiccatamente africani.

Non è la prima volta che sulla Nott de Bisò piovono contestazioni: in passato l’evento culminante della festa aveva attirato ire perfino da oltreoceano, nello specifico da parte di alcuni cittadini originari di Faenza residenti negli Stati Uniti dove l’attenzione su temi come questi era fino a poco tempo fa decisamente maggiore che in Italia. Negli ultimi anni la sensibilità è tuttavia cambiata, in particolare fra chi è nato dopo il 2000, ed è cresciuto in una Romagna diversa rispetto a quella degli anni ‘60, epoca in cui nacque la Nott de Bisò.

Dall’ambiente rionale in passato si era tentato di spiegare che il Niballo altri non è che una rievocazione del cartaginese Annibale e delle scorrerie saracene frequenti nell’Italia medievale. Dall’altra parte della barricata si era replicato come l’Italia, il Nordafrica e il Medioriente non abbiano avuto solo un passato di conflitti: alcuni tra i più significativi imperatori romani, come Settimio Severo e Alessandro Severo, erano ad esempio nati in Libia e in Fenicia. Un ingorgo storico che si potrebbe dirimere una volta per tutte: quella del 5 gennaio è una festa aperta a tutta la cittadinanza e anche a chi è attirato a Faenza dalle aree urbane vicine. Alcuni sono probabilmente al corrente delle sfumature della tradizione del palio, ma molti altri fatalmente no. Dunque meglio evitare ulteriori fraintendimenti: i prossimi fantocci del Niballo mandati al rogo potrebbero avere, dunque, il volto del colore del rione vincitore del palio dell’anno precedente.

Filippo Donati