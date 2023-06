Niballo: ancora niente di deciso La data potrebbe essere il 22 luglio

Palio del Niballo 2023 ancora nulla di deciso. Sabato 22 luglio potrebbe essere la data della manifestazione: si susseguono gli incontri per disputare almeno a luglio il Palio del Niballo. Niente di nuovo è scaturito dal Comitato Palio tenutosi lunedì scorso. All’incontro, è emersa la volontà da parte dei 5 Rioni, pur alla luce della grave situazione in cui versa la città di Faenza dopo le alluvioni di maggio, passato, in parte, lo stato di emergenza, di disputare la 66^ edizione del Palio del Niballo, dando continuità alla manifestazione, già annullata nel 2020 per la pandemia. Sicuramente, da parte delle istituzioni, non è stato dimenticato il grande aiuto dato dai Rioni, e che ancora stanno dando, alla città, nei più svariati modi e per il grande senso di unione e affiatamento che hanno saputo esprimere. Il loro apporto e la capacità di coordinamento dei volontari si è rivelato prezioso, una ricchezza in più su cui Faenza ha potuto contare. I Rioni hanno espresso la volontà all’amministrazione di riuscire a fare almeno qualcosa anche solo per dare un "momento di svago, di distrazione, in un periodo difficilissimo per tutti i cittadini di Faenza ed anche per non disperdere il lavoro che comunque alle scuderie è andato avanti senza intoppi, e per dare un segno di continuità". Si stanno vagliando alcune date in luglio, sabato 15, meglio sarebbe sabato 22 ad esempio, anche se si andrebbe a urtare con la disponibilità dello stadio che in quel periodo dovrebbe già essere a disposizione del Faenza Calcio. Vista la situazione però, ci si augura di trovare un accomodamento con la compagine bianco azzurra. I tempi però stringono, in quanto, dall’inizio della procedura della manifestazione equestre, alla gara, occorrono circa trenta giorni, dalle pre visite di abilitazione dei cavalli al campo gara della commissione veterinari, alle 3 giornate di prove al campo, di solito nella settimana, antecedente la gara, alla visite di vigilia con i prelievi antidoping.

Senza considerare che il campo della giostra, lo stadio Bruno Neri, campo gara, tribunette figuranti e altre tribune, allestimento antistadio, non è ancora stato fatto. La gara, come da tradizione andrebbe preceduta dalla settimana del Palio, che i Rioni, anche se non è giugno, vorrebbero organizzare, per cercare di coinvolgere i propri fans, i faentini, e i turisti, e per cercare soprattutto di dare fiato alle loro casse. Damiano Tinelli capo rione del Nero, non si sbilancia dopo le varie riunioni tenute ma pur avendo avuto la sede molto danneggiata dall’alluvione, tiene a dire: "L’auspicio è che ci possano essere le condizioni di svolgere le manifestazioni del Niballo nel 2023 a breve, anche se siamo in condizioni non certo ottimali, anzi, mezza sede sarà poi da riparare". Daniele Lama capo rione Giallo: "Al momento nulla di deciso, speriamo in un paio di giorni di potere annunciare qualcosa di definitivo". Per le bandiere, eventualmente le varie competizioni, under15, under 21 e assoluti, potrebbero anche svolgersi più avanti, come già accaduto nel 2021, ovvero a settembre, le date scelte sarebbero, il secondo fine settimana di settembre 9 e 10, proprio in concomitanza con i Tricolori Tenzone Aurea di Monagnana della Fisb.

Gabriele Garavini