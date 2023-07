Niballo, ecco le cinque dame dei Rioni

Ormai è tutto pronto per la 66^ edizione del Palio del Niballo, che si correrà sabato allo stadio ‘Bruno Neri’. Il programma della giostra prevede alle 18 il ritrovo in piazza del Popolo del corteo storico composto da circa 500 figuranti in costume, ovvero le comparse del Gruppo Municipale e dei cinque Rioni faentini. Come sempre faranno bella mostra, a cavallo, al centro dei loro rispettivi cortei le cinque dame rionali.

Al Nero sarà Vittoria Totti a ricoprire il ruolo: "Ho 23 anni e abito da sempre a Faenza. Sono del Rione Nero da quando ero piccola, grazie alla mia famiglia che lo ha sempre frequentato; inoltre abito proprio in via della Croce. Sono emozionatissima di rappresentare la dama del mio Rione ed è un onore; spero di farlo al meglio e di divertirmi".

Per il Giallo la dama sarà interpretata da Nicole Laghi. "Ho 28 anni e lavoro in un’azienda che si occupa di aste fallimentari – dice la ragazza –. Frequento attivamente il Rione Giallo da quando ho 15 anni prima come tamburino mentre ora insegno agli Under 15 e ad un gruppo di ragazzi con disabilità; sono due squadre piene di peperini ma sono una delle mie soddisfazioni più grandi. Fare la Dama del mio Rione per me vuol dire rappresentare i valori con cui ci hanno cresciuto e con cui stiamo cercando di far crescere le nuove leve; ma vuol dire soprattutto rappresentare l’orgoglio che ci contraddistingue di essere quelli di Porta Ponte.

Per il Rosso la dama sarà Martina Fabbri Nuccitelli, 28 anni e un lavoro per l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna: "Sono laureata in Storia e specializzata in storia delle donne nel medioevo. Sono all’interno del rione da diversi anni, ho già sfilato in altre occasioni mai al palio, inoltre ho sempre aiutato nella ricerca delle acconciature e sono l’autrice del nostro discorso dell’araldo. È un grande onore e una grande responsabilità fare la dama del Palio, in quanto è una delle poche figure femminili presenti nel corteo storico; spero di rappresentare al meglio le donne del rione Rosso e di rendere tutti i rionali fieri di me".

Alessia Cornacchia sarà l’interprete 2023 della figura di Madonna Rundanina, la Dama del Rione Verde. "Ho 22 anni e vivo a Faenza – racconta –. Sono nel Rione Verde dal 2008, dove ho sempre fatto la tamburina fino all’anno scorso. Frequento l’ultimo anno di Lingue e Culture Europee a Modena. Mi piace molto viaggiare, infatti sono tornata a febbraio dall’Erasmus in Spagna. Mi piace molto andare in palestra, fare camminate e ballare. Sono una ragazza molto determinata, testarda e ambiziosa. Sono onorata di essere la dama del mio rione; è sempre stato il mio sogno nel cassetto poi il Palio è storia ed emozioni".

Al Borgo Durbecco sono ligi alla tradizione: dama che vince non si cambia, sperando che porti un meraviglioso bis di successi al Palio. Francesca Campodoni, 36 anni, interpreterà per la seconda volta la Dama: "Sono sposata da 13 anni con Filippo, il Priore del Rione, che mi affiancherà in parata. Ho 4 bimbi di 11, 9, e 2 di 2 anni e mezzo. Oltre a fare la mamma, lavoro come assistente sociale per l’Unione della Romagna Faentina. La mia passione più grande nella vita è sempre stata la pallavolo, sport che ho praticato sino al 2020, poi la pandemia e la terza gravidanza per di più gemellare, mi ha fatto capire che era ora di appendere le scarpe al chiodo. Ho conosciuto il Borgo e i Borghigiani nel 2007 lavorando come barista al bar del Rione. La vita rionale mi ha subito affascinato e così pian piano sono nate amicizie oggi per me fondamentali e l’amore per Filippo che ha dato vita alla nostra impegnativa ma bellissima famiglia. Il giorno del Palio l’ho sempre passato con le amiche e con tutti i nostri figli con i quali ci divertiamo a intonare canti, sventolare i fazzoletti perché ci piace trasmettere loro la passione e il senso di appartenenza al rione". Una di queste cinque dame si aggiudicherà il Liocorno, opera di Marta Monduzzi, assegnato dalla Deputazione per il Niballo a chi avrà interpretato meglio il suo ruolo.

Gabriele Garavini