Niballo, modificato il regolamento del palio

Modificato il regolamento del Palio. Il Cavaliere giostrante deve prendere parte alle prove ufficiali e alla cerimonia del giuramento solenne, altrimenti scatteranno pesanti multe. Lo scorso anno furono eluse dal Luca Innocenzi impegnato a Foligno e ci furono molte polemiche. Inoltre dovranno essere i cavalli per ogni rione portati alle prove ufficiali e quelli presentati anche alle pre visite, a poche ore dalla gara. Nel corso dell’ultimo Comitato Palio svolto a metà della scorsa settimana, sono state introdotte sostanziali novità nel regolamento organizzativo del Palio del Niballo. Come sancisce invece il regolamento generale del Niballo, tali provvedimenti, sono stati presi prima del 31 gennaio, e quindi possono essere fatti a maggioranza mentre, dopo tale data, occorre l’approvazione all’unanimità dei componenti, per introdurre altre modifiche ai regolamenti. Le principali nuove norme riguardano i cavalieri giostranti e i cavalli per le prove e la gara. Tali norme sono state introdotte in quanto nel giugno scorso, Luca Innocenzi cavaliere del Borgo Durbecco, poi vincitore del Niballo, essendo impegnato la settimana precedente anche alla Quintana di Foligno, non potè effettuare le prove ufficiali e neppure la cerimonia del giuramento solenne. Molti gli articoli del regolamento modificati; 7, cavaliere giostrante; 20 il giuramento; 29, prove...