Niballo, nessuna decisione sul colore della faccia del fantoccio

Nel primo Comitato Palio 2024 affrontato il tema del colore della faccia del fantoccio del Niballo ma, nessuna decisione presa. Il comitato giovani entra ufficialmente nel regolamento organizzativo del Palio. In primis è stata analizzata la recente Nott de Bisò che metteva termine all’annata paliesca 2023. Il Comitato l’ha giudicata positiva per i 5 Rioni. "I rinnovati stand – spiega la coordinatrice del Niballo, Benedetta Diamanti – , sono stati una scelta azzeccata, come tutte le cose nuove avranno bisogno di un qualche ritocco ma l’idea è condivisa e la manifestazione è risultata decisamente un successo". Sicuramente una boccata di ossigeno importante per le casse rionali dopo un anno non certo facile, il 2023. "In merito alla discussione scaturita per le fattezze del colore della testa del fantoccio del Niballo che viene bruciato il 5 gennaio" precisa la dirigente comunale "dell’argomento se ne è parlato a lungo in Comitato, sono state espresse varie valutazioni ma, al momento, non sono state prese decisioni in merito". "Definita ed approvatala la creazione del nuovo organismo, Comitato Giovani Rionali che andrà ad arricchire e speriamo a stimolare gli organi direttivi della popolare manifestazione Manfreda". Tra le varie disposizioni, Il Comitato giovani rionali viene visto come organo propulsivo e di supporto al Niballo, con funzioni propositive per la realizzazione di attività di carattere sociale, culturale e promozionale. Il comitato sarà composto da due rappresentanti per ogni rione, scelti dai rispettivi direttivi tra soci di età compresa tra i 18 e 35 anni, restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Alla prima seduta il Comitato giovani rionali elegge al proprio interno il presidente e il Segretario. Al presidente sono affidati compiti di rappresentanza, indirizzo e coordinamento, cura i rapporti con il comitato per il Niballo e convoca le sedute. Ad ogni rione e al Gruppo Municipale spetta un voto, con decisioni a maggioranza e in caso di parità di voti prevale il voto espresso dal presidente. Da alcuni anni, i "giovani rionali", spingono per riportare nella piazza del Popolo una Giostra; un torneo con regole molto diverse dal Niballo, ovviamente con un altro nome. Ora, avranno un organismo ufficiale per tentare di dare vita a questa affascinante e suggestiva idea. E dal 1984, ultima edizione della Disfida dei Castelli della Val d’Amone che i cavalli non gareggiano nella piazza principale di Faenza.

Infine, sarà invece il prossimo Comitato Palio a procedere per le nomine del nuovo Maestro di Campo e del Podestà della Giostra, è infatti scaduto il mandato triennale di Antonio Lolli, dimissionario già da giugno e Fausto Brugnoni, così come assegnare agli artisti indicati dalla Deputazione per il Niballo la realizzazione del Drappo del Palio 2024, e della ceramica Liocorno per la premiazione della migliore dama. Discorso a parte per il mondo degli sbandieratori. Alfieri e musici del Niballo al momento sono ancora fuori dalla Fisb che fra qualche settimana eleggerà il nuovo direttivo. Molto probabile quindi che anche per il 2024 Faenza potrebbe non fare parte del mondo Fisb, di conseguenza le gare del prossimo giugno, potrebbero essere gestite dai rioni.

Gabriele Garavini