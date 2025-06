Niballo, successo di vendite. Già esauriti i biglietti di prato

Successo d vendite per i biglietti del 68° Palio di Faenza del prossimo 22 giugno. I biglietti per i posti non numerati (curva e gradinata scoperta lato via Medaglie d’Oro) sono andati esauriti nel corso della serata di giovedì sul sito di Vivaticket. Restano ancora disponibili posti di tribuna laterale B e C e alcuni posti in tribuna centrale acquistabili sia online che nelle prevendite al botteghino dello Stadio B. Neri, oggi sabato 21 giugno dalle 17.30 alle 19.30 e domenica 22 giugno dalle 10 alle 12 e al pomeriggio a partire dalle 15. Si prevede un pubblico record per la gara di domenica prossima. Alla 68a edizione del Palio del Niballo, si prevede il pubblico delle grandi occasioni. Comunque, il record di pubblico è dell’edizione 1992, quando allo stadio Comunale si registrò il tutto esaurito con ben 7898 spettatori paganti. Ma ora la capienza e di molto ridotta. Per tutti coloro che non saranno presenti allo Stadio B. Neri ricordiamo che la Giostra verrà trasmessa in diretta TV su TeleRomagna (canale 14) a partire dalle 18, in diretta streaming sui canali ufficiali del Niballo (YouTube, FB, Instagram e sul sito www.paliodifaenza.it) nonché sul canale FB di FaenzaWebTv.

Gabriele Garavini