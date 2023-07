Niballo, vari problemi tecnici E stasera ci sono le prove ufficiali

Quasi tutto pronto per l’attesa sfida del Palio 2023 e l’antipasto della gara sono i test ufficiali, stasera allo stadio ‘Bruno Neri’. Le prove ufficiali sono un appuntamento molto importante, anche perché si avrà modo di assistere almeno a dieci tornate, con partenza contemporanea di due cavalieri, come in gara. Da quest’anno sono vincolanti per il cavaliere che le effettua e anche per i cavalli, che devono essere abilitati alla corsa. Verranno utilizzati sia il cavallo da gara che quello di riserva. Questo prevede il regolamento, anche perché la commissione veterinaria, presieduta da Alessandro Spadari del Dipartimento clinico veterinario dell’Università di Bologna, effettuerà un’approfondita visita sui cavalli che scenderanno in pista e ne decreterà la loro idoneità alla pista del Niballo. Ogni cavaliere saggerà per almeno due volte entrambe le piste di gara e dovrà farlo al galoppo veloce. Se questo non avverrà, entro 16 secondi potrà essere comminata una sanzione non inferiore a 40 euro. Per quanto concerne le prove ufficiali, la prima serie è prevista alle 21.30, con queste sfide: Giallo-Nero, Nero-Verde, Verde-Rosso, Rosso-Borgo Durbecco e Borgo Durbecco-Giallo. La seconda serie di test ufficiali si svolgerà dalle 22.15 e prevede queste tornate: Giallo-Verde, Verde-Borgo Durbecco, Borgo Durbecco-Nero, Nero-Rosso, Rosso- Giallo.

Intanto lunedì sera si sono svolte le prime prove verso il Palio 2023 con vari problemi per la macchina Niballo, riammodernata, che però è andata in tilt e ha fornito tempi assurdi sulle tornate effettuate (oltre venti a forte andatura su un campo di gara in perfette condizioni). In ben due tornate, riguardanti i binomi Verde e Nero, sono arrivati dal cronometraggio tempi ben al di sotto dei 12 secondi, a detta degli addetti ai lavori, improbabili. Poi, quando Marco Diafaldi del Verde su Guaderiann da destra, ha centrato il bersaglio, la testa del Niballo, oltre a piegarsi verso il braccio alzato in segno di vittoria, è caduta a terra essendosi rotto il supporto che la reggeva. A destare una buona impressione è stato il campione uscente Luca Innocenzi che prima ha testato Liverot, ma senza fare tempi per vari imprevisti, poi sul Mister Armando ha ottenuto un 12,350 da destra, ottima performace, sempre che il responso fosse esatto. Saggiata la pista anche su Princesse de Rio, 12,456 sempre da destra. Visto in campo anche Enrico Gnagnarella, Bigordino, su Castellara Saura. Ottime prove per il Verde. Marco Diafaldi è apparso in ottima forma e così i suoi destrieri. Su Green Commander ha ottenuto un significativo 12,392 da destra, mentre da sinistra il tempo segnato è stato stratosferico (11,894), ma crediamo errato. Ha girato bene anche su Guaderiann, 12,601 da destra e un altro tempone da sinistra ancora crediamo inventato (12,232). Ha fatto test anche il cavaliere della Bigorda, Stefano Venturelli su Il Carbonaro. Tempi più nella norma per il Rosso. Matteo Rivola su Vanilla Cream ha come migliore prestazione 12,815 da destra e su Bide Tue 12,803, sempre nella pista verso il pubblico. Ha fatto poi vedere la pista di gara anche a Coltre di Neve. Matteo Tabanelli del Nero si è ripresentato su Kelly in Black ma non ha fatto tempi. Su Lethal Grey ha girato nelle due piste sopra i 13 secondi. Così anche su Vega Durgalesa prima di stampare a sinistra poi, un tempo incredibile (11,988) ma non veritiero. Infine ben 4 cavalli provati per Cela Gertian detto Gege, cavaliere debuttante del Giallo. Su Ramona Danzig fa un 12,856 a sinistra, su All Our Dream 12,659 da destra, poi porta in campo anche Ischia Porto.

Gabriele Garavini