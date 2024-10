Niccolò Bosi si presenta: "L’idrologia va gestita"

È una campagna elettorale all’insegna dell’ottimismo che lo caratterizza quella che ha voluto impostare Niccolò Bosi, candidato per il Pd al consiglio regionale. Le sue prime parole pubbliche sono ovviamente focalizzate su quanto accaduto negli ultimi diciotto mesi: "Siamo nel mezzo di una crisi climatica, è vero, ma l’idrologia si può ancora gestire. La Romagna ha un futuro davanti a sé". Bosi è uno dei quattro candidati dem in provincia di Ravenna, insieme a Massimo Cameliani, Eleonora Proni e Petia Di Lorenzo, queste ultime due sue principali avversarie in ottica preferenze, dietro il favoritissimo Cameliani. Quella di Bosi è un’avventura in salita, ma nel suo staff si respira un clima positivo. La sua tattica è soprattutto una: difendere l’unicità dell’Emilia Romagna proponendo aggiustamenti là dove sono emerse criticità, o estendendo a tutta la regione le sperimentazioni di successo: "Mi riferisco ad esempio al progetto ‘Al nido con la Regione’, a quelli per i pre e post scuola, o alla carta ‘Mi Muovo’, che con un solo abbonamento consente di salire su bus e treni. A patto che questi ci siano: i trasporti pubblici nelle ore serali e notturne, soprattutto nel weekend, sono quasi inesistenti, nonostante siano in cima ai desideri dei giovanissimi, e non solo".

Il presidente del consiglio comunale, 40enne da alcuni mesi, sta facendo campagna elettorale anche in territori poco esplorati. Ed è l’unico candidato dotatosi di un qr-code che rimanda al suo sito. "Quando parliamo di sanità dobbiamo avere il coraggio di dirci che metà della popolazione, quella femminile, ha capito da decenni che la salute si difende con la prevenzione – ha detto ieri, nel presentare la sua candidatura –. I maschi, dal punto di vista andrologico, non hanno ancora questa sensibilità, e occorre porre rimedio. Non siamo condannati a diventare una società sedentaria: tornare ai livelli di attività fisica ‘diffusa’ precedenti la pandemia è ancora possibile. Come? Se eletto mi impegno a proporre un voucher sportivo".

Bosi punta ad allargare il suo bacino sia in senso orizzontale – Azione e +Europa stanno tenendo a Faenza un profilo basso, benché Bosi glissi dinanzi a chi gli chiede se sia lui il volto di riferimento pure dell’area laica: "Credo che tutta la politica abbia il dovere di essere laica", chiosa – sia verticalmente, anche a Ravenna e Lugo, nei mondi a lui più vicini. "Lasciatemi in proposito rivolgere un abbraccio a quelle coppie composte da due mamme o da due papà che dopo l’approvazione del ddl Varchi (Bosi rifiuta di parlare di ‘utero in affitto’, ndr) ora temono per i loro bambini. Siamo vicini queste coppie, lotteremo con loro se necessario".

Filippo Donati