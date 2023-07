Nicholas Lionetti in lizza alla Quintana di Ascoli in notturna

I cavalieri faentini, in questo secondo fine settimana di luglio, vanno alla ricerca della terza vittoria stagionale in corse storiche in questo anno 2023. A cercare il suo quinto successo della carriera, sarà il 24enne, figlio d’arte, Nicholas Lionetti che disputerà per i colori del sestiere Piazzarola la prima edizione 2023 della Quintana di Ascoli, quella in notturna, in programma stasera. Assente per infortunio, il blasonato Massimo Gubbini, il cavaliere folignate che ha vinto diverse edizioni in questi ultimi anni. I favori del pronostico vanno però indubbiamente all’altro Folignate in gara, il 40enne Luca Innocenzi, 15 vittorie, campione uscente che difenderà i colori di Porta Solestà. Da ricordare come un tempo, negli anni ‘80, ci furono diverse edizioni della popolare quintana di Ascoli, ma se ne disputava solo una all’anno, dove a correrla erano tutti e sei cavalieri di Faenza.

g.g.