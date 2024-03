Nick Olivieri al Bronson

Alle 21 di stasera, al Bronson di Madonna dell’Albero, farà tappa il tour ’Death acoustic’ di Nick Olivieri (biglietti a 13 euro, info: 333 2097141).

Il bassista, già membro di celebri band come Kyuss e Queens of the Stone Age, torna in Italia col suo tour solista. Il componente più folle, eccessivo e incontrollabile dei leggendari Kyuss, dopo aver seguito Josh Homme nei Queens Of The Stone Age e aver militato nei Dwarves, dal 1997 è alla testa come cantante e bassista dei Mondo Generator. Con il suo progetto ’Death acoustic’ rivisita in chiave acustica le pietre miliari che hanno segnato la sua carriera, mantenendo la verve e l’attitudine tipicamente punk che da sempre lo contraddistinguono. Nel suo show Olivieri mischia punk, hard, rock e stoner, e i suoi concerti fanno di Nick Olivieri uno dei frontman più istrionici, carismatici ed eccentrici in circolazione

In apertura spazio a Casademoni, il progetto perlopiù acustico di Alberto Casadei (Solaris), impegnato in un alternative-folk ispirato dai grandi nomi del genere degli anni ’90, accompagnato alla batteria da Glauco Taddei. L’album d’esordio registrato, mixato e masterizzato assieme ad Andrea Cola (Sunday Morning) è tuttora inedito e vedrà la luce nel 2025.