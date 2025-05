Nicola Grandi: "Io ci credo. Possiamo prenderci la città. È tempo del cambiamento"

"Possiamo prenderci la città. La cosa più difficile è arrivare al ballottaggio, ma le possibilità di vittoria ci sono perché siamo un partito vivo e in buona salute e me ne sto rendendo conto durante una campagna elettorale faticosa ma entusiasmante". Mostra un grande ottimismo Nicola Grandi, candidato sindaco di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Viva Ravenna che ha partecipato a un evento stampa organizzato con i consiglieri regionali di Forza Italia Pietro Vignali e Valentina Castaldini che hanno iniziato un tour nei territori per illustrare le critiche alla maggioranza e le proposte alternative degli ’Azzurri’ partendo proprio da Ravenna che va al voto il 25 e 26 maggio prossimi per eleggere il successore di de Pascale. All’evento ha partecipato anche la candidata vice sindaco di Forza Italia Eleonora Zanolli che nel suo intervento ha accusato di "clientelismo" il sistema di potere locale incentrato sul Pd affermando che "c’è una commistione insopportabile fra uomini delle istituzioni e il partito che ha nelle mani il potere in questa città da 50 anni". Concetto ribadito da Alberto Ancarani, capolista di Forza Italia, che ha sottolineato come l’alternanza sia un bene rispetto ad una sinistra punta "all’autoconservazione" e ha annunciato per sabato 17 maggio in piazza Andrea Costa alle ore 18.30 un appuntamento elettorale di Forza Italia con l’onorevole Alessandro Cattaneo, mentre la cena di chiusura della campagna elettorale degli azzurri sarà al Grand Hotel Mattei giovedì 22 maggio; infine, il 23 maggio tutta la coalizione di centrodestra chiuderà la battaglia per il voto in piazza Kennedy. Da parte sua Nicola Grandi ha rincarato la dose sul Pd e il governo passato della città: "Parlano di Ravenna e delle cose da fare per Ravenna come fossero all’opposizione". Da parte loro, Vignali e Castaldini hanno attaccato sui temi della sanità, dell’economia e della difesa del territorio. Sull’economia, a fronte di una situazione di difficoltà, tutti gli indici sono negativi e cresce la povertà e gli esponenti di Forza Italia hanno bocciato la manovra di de Pascale che "non ha previsto nessun incentivo per le imprese e nessuna misura per sostenere le famiglie. Di fronte a povertà che aumentano, non c’è – dicono – un maggiore impegno per il welfare come sarebbe stato doveroso. E la Regione mette solo le mani in tasca ai cittadini".

Giorgio Costa