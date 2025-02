Nicola Grandi, siglato l’accordo

Sono stati limati gli ultimi aspetti che ancora risultavano da definire, nel centrodestra, in merito alla candidatura a sindaco di Nicola Grandi, oggi consigliere di Viva Ravenna.

Le rimanenti tessere del mosaico hanno trovato posto nelle ultime ore, proprio mentre al porto il centrosinistra presentava la candidatura di Alessandro Barattoni.

Grandi, classe ’69, assicuratore, è un esponente ormai navigato della politica ravennate, elemento che ha avuto un ruolo di primo piano nel far alla fine pendere su di lui la scelta di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Viva Ravenna, il trio di liste che costituisce la base di partenza della coalizione che lo sostiene. Il suo nome era del resto l’unico emerso dalle parti del centrodestra nel corso degli ultimi mesi, oltre a quello del forzista Alberto Ancarani, per il quale era possibile una corsa quale candidato squisitamente ’politico’. Tale sarà anche Grandi, benché ovviamente in quota Fratelli d’Italia: un aspetto, quest’ultimo, giudicato imprescindibile proprio da Forza Italia.

Per Grandi la campagna elettorale si preannuncia in salita, in parte per i sei mesi di vantaggio che può vantare il rivale dem Alessandro Barattoni, in parte per la concorrenza a destra con Alvaro Ancisi, civico di Lista per Ravenna sostenuto da Lega e Popolo della Famiglia.

