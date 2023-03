Nidi, aperte le iscrizioni C’è tempo fino al 6 aprile "Più posti a Punta Marina"

Si sono aperte ieri le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali, convenzionati e allo spazio bambini per l’anno scolastico 20232024. Il termine scade il 6 aprile prossimo e le iscrizioni riguardano i bambini nati nel 2021, 2022 e fino al 4 aprile 2023 compreso.

L’iscrizione si effettua esclusivamente online accedendo con identità digitale e seguendo le specifiche indicazioni sul sito https:bit.ly405BpME secondo i termini e le modalità contenute nel bando di iscrizione dove, per ciascun nido, è indicata la tipologia delle sezioni per età dei bambini (lattanti-semidivezzi-divezzi) che si intendono attivare.

Il Comune raccomanda alle famiglie di presentare la domanda di iscrizione nel periodo di apertura del bando a termine tenuto conto che, prima di raccogliere le domande fuori termine, verranno effettuate le relative ammissioni in relazione ai posti disponibili.

Nel bando di iscrizione sono specificati i criteri e le procedure per la formulazione delle graduatorie, oltre al costo del servizio e alla determinazione e decorrenza della retta che è calcolata in modo individualizzato e proporzionale in base alla situazione economica familiare (Isee per prestazioni agevolate rivolte a minorenni).

"In attesa della realizzazione dei nuovi tre nidi previsti dal finanziamento Pnrr – afferma l’assessora alle Politiche per l’infanzia Livia Molducci – i cui lavori dovrebbero completarsi nel 2026, per l’anno scolastico 20232024 è prevista una nuova sezione di nido aggregata alla scuola dell’infanzia i Delfini di Punta Marina", che accoglierà bambini da 1 a 3 anni.

Le famiglie che necessitano di informazioni in lingua possono rivolgersi alla Casa delle culture, piazza Medaglie d’Oro 4, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12, il martedì e il giovedì dalle 14 alle 16 e il sabato dalle 9 alle 11, dove è possibile effettuare anche l’iscrizione online. Per usufruire del servizio occorre fissare un appuntamento telefonando a 0544 591876. Solo per le famiglie che non dispongono di mezzi propri è attiva una postazione assistita allo sportello polifunzionale in viale Berlinguer 30; per usufruirne è necessario prendere appuntamento al numero 0544 482482 dal lunedì al sabato dalle 18.30 alle 12.30.

Per informazioni è disponibile un servizio di help–desk ai numeri 0544 482394 o 485408 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 oppure via email a [email protected] .