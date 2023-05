Nidi d’infanzia, pubblicate le graduatorie Ecco come ed entro quando accettare il posto

Sono state approvate le graduatorie definitive per l’iscrizione ai nidi d’infanzia dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per l’anno educativo 2023-2024, con l’indicazione del servizio assegnato. Le graduatorie sono visibili al link www.labassaromagna.itDocumenti-e-datiDocumenti-albo-pretorioGraduatorie-definitive-Nidi-d-Infanzia-2023. I genitori che hanno inoltrato la domanda di iscrizione devono provvedere all’accettazione del posto assegnato entro lunedì 22 maggio, accedendo alla domanda di iscrizione sul sito http:servizionline.labassaromagna.itServizi-onlineScuola. La mancata accettazione del posto assegnato entro tale data è considerata rinuncia al servizio, con decadenza dall’assegnazione del posto. Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi allo Sportello Sociale Educativo del proprio Comune.