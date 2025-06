Nido ‘Il Girasole’, al via la ricostruzione

L’avvio dei lavori per il nuovo nido d’infanzia ‘Il Girasole’ a Sant’Agata sul Santerno rappresenta un tassello significativo nel percorso di ricostruzione della comunità territoriale, duramente colpita dall’alluvione del 2023. Fin dai primi giorni dell’emergenza, la Fondazione La Stampa Specchio dei tempi – grazie alla solidarietà di numerosi donatori privati e del sostegno di imprese come Luve - Group, Lavazza, Iveco Group e altri partner – si è attivata per sostenere famiglie, scuole e attività economiche danneggiate.

Dopo una prima ipotesi di ristrutturazione dell’edificio situato in via Cavour 6, approfondite verifiche tecniche hanno evidenziato la necessità di procedere con la demolizione e la ricostruzione. Questa decisione, presa di concerto con il Comune e la Struttura Commissariale, si è rivelata necessaria a causa delle caratteristiche strutturali dell’immobile. Nel corso del 2024, il progetto è stato quindi rivisto e affidato alla società di ingegneria Sintecna e in particolare agli ingegneri Consuelo Orza e Paolo Napoli.

Il nuovo asilo, progettato per accogliere due sezioni da 20 bambini ciascuna, sarà realizzato in due lotti funzionali e costruito secondo i più aggiornati criteri antisismici, di efficienza energetica e funzionalità. La struttura sarà articolata in tre aree principali: una zona destinata ai servizi e alla logistica, una centrale per l’accoglienza e gli spazi comuni, e un’area didattica con aule, dormitori e servizi dedicati. Il primo lotto, finanziato e realizzato dalla Fondazione La Stampa Specchio dei tempi, comprende la demolizione dell’edificio esistente e la costruzione della nuova struttura fino al grezzo. Il completamento di questa fase è previsto per il 30 ottobre 2025. Il secondo lotto, che vede come stazione appaltante il Comune, sarà completato grazie alle risorse stanziate dal Commissario Straordinario con l’ordinanza 24/2024.