Nido in ritardo, nelle altre scuole tempi rispettati

Con la sospensione di molte attività per le ferie estive di agosto, il sindaco di Cotignola, Federico Settembrini, ha voluto sincerarsi in prima persona dello stato di avanzamento dei lavori che interessano vari edifici della città, recandosi lo scorso martedì 12 agosto in visita ai cantieri stessi. "Il cantiere dell’asilo nido di Cotignola è in ritardo rispetto ai tempi preventivati – spiega Settembrini –, anche se l’obiettivo resta quello di concludere entro l’autunno così da permettere il trasferimento nella nuova sede a novembre". Il nuovo edificio sta sorgendo nelle vicinanze di quello attualmente utilizzato che, una volta collaudato il plesso appena costruito, verrà abbattuto per lasciare spazio a un’area verde. Per il nuovo asilo ‘Il Cucciolo’ sono stati stanziati 2 milioni 211 mila euro, di cui 1 milione 600 mila euro arrivano dai fondi Pnrr, 367 mila dallo Stato mentre il resto dalle casse comunali.

"Per la scuola primaria di Barbiano – continua il sindaco –, gli arredi sono arrivati e sono stati messi a dimora, al momento sono in corso lavori in esterno relativamente all’impianto fognario. Il cronoprogramma è rispettato". Anche in questo caso si tratta di un progetto di edificazione di un nuovo plesso con conseguente demolizione di quello vecchio. Con il rispetto del cronoprogramma l’anno scolastico dovrebbe iniziare direttamente nella nuova scuola. "Per quanto riguarda la palestra della scuola elementare di Cotignola – prosegue il primo cittadino –, dopo una prima sistemazione della copertura, si sta procedendo con la tinteggiatura degli spogliatoi. Dopo l’estate partirà la sostituzione completa della guaina del tetto sia degli spogliatoi che dell’intera palestra". Si è concluso anche l’intervento di miglioramento sismico della scuola elementare ed è stato anche installato il nuovo impianto di illuminazione. "Al momento sono in corso i lavori di ripristino degli intonaci e tinteggiatura – spiega Settembrini –. Anche in questo caso il cronoprogramma è rispettato".

Il sindaco aggiorna anche sulla situazione del teatro Binario. "Il pavimento, gravemente danneggiato dalle termiti, dopo mesi di monitoraggio con trappole, è stato rimosso e sarà smaltito. Inoltre, un portone esterno altrettanto intaccato, verrà sostituito con un nuovo infisso in metallo. Successivamente si procederà con la realizzazione di una nuova pavimentazione interna che, almeno per il momento, non prevede l’utilizzo di materiale ligneo".

