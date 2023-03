Asilo nido Ravenna, al via le iscrizioni 2023-2024: ecco come

Nidi a Ravenna: aperte le iscrizioni fino al 4 aprile 2023

Bologna, 15 marzo 2023 – Al via le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali: da oggi fino a giovedì 6 aprile sarà possibile segnare i più piccoli nelle strutture per l’anno scolastico 2023/2024. Ecco come fare.

Chi può fare l’iscrizione al nido

Le iscrizioni riguardano i bambini nati negli anni 2021, 2022 e e fino al 4 aprile 2023 compreso.

Inoltre, per poter frequentare i servizi educativi 0-3 anni pubblici e privati è necessario che i bambini siano in regola con gli obblighi vaccinali.

Come fare l’iscrizione

Si può iscrivere il bimbo o la bimba esclusivamente on-line accedendo con Identità Digitale e seguendo le specifiche indicazioni riportate su questo sito, secondo le modalità contenute nel bando di iscrizione.

Quando farla

Si raccomanda alle famiglie di presentare la domanda di iscrizione nel periodo di apertura del bando a termine tenuto conto che, prima di raccogliere le domande fuori termine, verranno effettuate le relative ammissioni in relazione ai posti disponibili. Ad ogni modo, è possibile presentare domanda dal 15 marzo al 4 aprile 2023 compreso.

Nido comunale Ravenna: le graduatorie

La domanda di iscrizione viene presa in considerazione solo per i nidi richiesti e nell’ordine indicato. Sulla base della graduatoria e dei posti disponibili potrà essere assegnato uno qualunque dei nidi richiesti.

Nel bando di iscrizione sono specificati criteri e procedure per la formulazione delle graduatorie, oltre al costo del servizio e alla determinazione e decorrenza della retta che è calcolata in modo individualizzato e proporzionale in base alla situazione economica familiare.

L’elenco dei nidi

Per conoscere tutte le strutture tra nidi d’infanzia comunali, privati e spazio bambini convenzionati è possibile consultare il bando di iscrizione su questa pagina.

Il calendario delle scadenze

Dal 9 al 23 maggio 2023

Pubblicazione elenco domande con fascia di precedenza e punteggio, senza assegnazione della sede, per verifica correttezza dati e presentazione di eventuali osservazioni/ricorsi alla Commissione Nidi e Scuole dell'Infanzia.

Dal 6 al 20 giugno 2023

Pubblicazione graduatorie di ammissione (lattanti, semidivezzi e divezzi), con indicazione del nido assegnato a questa pagina. Il genitore che ha inoltrato la domanda di iscrizione dovrà provvedere all'accettazione del posto entro il 20 giugno 2023 mediante procedura online accedendo direttamente alla domanda di iscrizione.

Come ottenere la retta agevolata

Per ottenere la retta agevolata le famiglie devono essere in possesso dell'attestazione Isee valida per prestazioni agevolate rivolte a minorenni già da settembre.

Nello dettaglio, ogni mese prima della fatturazione, il Comune importa dalla banca dati dell’Inps il valore Isee riferito al minore, che risulta valido l'ultimo giorno del mese della mensilità da fatturare e di conseguenza applica la retta specifica.

Contatti utili

Le famiglie che necessitano di informazioni in lingua possono rivolgersi alla Casa delle Culture, piazza Medaglie d'Oro 4, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12, il martedì e il giovedì dalle 14 alle 16 e il sabato dalle 9 alle 11, dove è possibile effettuare anche l’iscrizione on-line. Per usufruire del servizio occorre fissare un appuntamento telefonando al numero 0544/591876.

Solo per le famiglie che non dispongono di mezzi propri è attiva una postazione presso lo Sportello polifunzionale in viale Berlinguer 30; per usufruirne è necessario prendere appuntamento telefonando al numero 0544/482482 dal lunedì al sabato dalle 18.30 alle 12.30.

Per ulteriori informazioni è disponibile un servizio di help–desk che risponde ai numeri 0544/482394 – 485408 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 oppure all’indirizzo email [email protected]