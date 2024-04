Niente alcool e droga alla guida. Un film interattivo per i giovani

La Polizia locale di Ravenna ha presentato ieri mattina al cinema Mariani il progetto ‘Troppo tardi per tornare indietro?’, selezionato nell’ambito del contrasto a incidentalità stradale alcool e droga correlata. Il comandante della Polizia locale, Andrea Giacomini, ha spiegato che "noi viviamo quotidianamente sul campo il dramma delle stragi sulle nostre strade e il dramma del dover comunicare con i familiari delle vittime, per questo ci preme molto fare prevenzione. Siamo presenti sul territorio con azioni interforze con interventi concentrati nelle fasce orarie notturne e nei pressi dei luoghi di aggregazione, quando il rischio di incidenti stradali alcool e droga correlati aumenta. Recentemente abbiamo acquistato 14 etilometri distribuiti poi tra gli enti per la sicurezza stradale. Questi strumenti però non bastano: serve integrare un approccio culturale ed educativo".

Il cuore del progetto è costituito dalla piattaforma online www.troppotardipertornareindietro.it cui tutti possono accedere per seguire la storia di un gruppo di cinque ragazzi tra i 17 e i 22 anni durante una serata in discoteca. Dopo una breve introduzione l’utente sceglie un personaggio e segue la storia dalla sua prospettiva, di tanto in tanto la scena si interrompe per scegliere tra due scenari diversi che determineranno un finale differente. Le riprese sono state girate a Ravenna, tra il centro storico e il quartiere Darsena.

Il regista Gerardo Lamattina ha precisato che "il progetto è molto articolato e mi auguro che arrivi bene il messaggio. Abbiamo iniziato le riprese convinti che non ci si possa limitare ad andare nelle scuole a dire “non drogatevi” perchè si rischia solo di ottenere l’effetto contrario. Interagendo con la storia invece l’utente è più coinvolto, non la subisce passivamente. Gli attori protagonisti, seppur giovanissimi, sono stati molto bravi così come il corpo di polizia che ha preso parte alle riprese. Il ruolo delle istituzioni è fondamentale: nel film gli adulti non vengono mai ripresi in volto, mentre gli agenti di polizia ci hanno messo la faccia". Marianna Panebarco, della casa produttrice ha spiegato: "Non vogliamo fare falsi moralismi. In ogni secondo si prendono decisioni che determinano il nostro futuro e anche dopo aver consumato alcool o stupefacenti non è troppo tardi per fare la scelta giusta e tornare a casa in sicurezza. È importante anche poter contare sull’aiuto tra pari ad esempio stando accanto ad un amico che ha bevuto troppo e offrendosi di riaccompagnarlo". Il prefetto Castrese De Rosa ha sottolineato che "dobbiamo arrivare ai giovani con il loro linguaggio. Dobbiamo intercettare prima i loro bisogni per capire perché cercano queste fughe dalla realtà".

Nelle prossime settimane si svolgeranno anche incontri nelle scuole in cui verrà divulgato il progetto.

Valeria Bellante