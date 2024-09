"Niente argine e siamo daccapo"

"Abbiamo dei legali che stanno pensando alle conseguenze – dice l’alluvionato Marcello Arfelli, geologo nel direttivo del Comitato Borgo Alluvionato di Faenza –. Il 17 luglio 2023 abbiamo incontrato il Comune per chiedere che venisse realizzato un argine lungo la salita della via Cimatti, ma non siamo stati presi in considerazione; con una cifra di forse 30-40 mila euro si poteva fare un’opera di un’efficacia straordinaria e non saremmo andati sotto. L’altra mattina alcune persone hanno posizionato dei blocchi di cemento a 30 metri da dove avevamo suggerito noi di fare un argine: la leggo come la mossa della disperazione, che ovviamente non ha funzionato".