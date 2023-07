"Niente compiti in estate ai ragazzi? Sarebbe un errore"

Un’altra novità introdotta in una scuola del Torinese, cioè l’abolizione dei compiti per l’estate, a mio parere, andrà ad infiacchire ulteriormente la già debole scuola italiana. Questo modello già in auge in Finlandia viene presentato come una ventata di modernità, ma in realtà è un tassello che si aggiunge al servizio di una mentalità consumistica e capitalistica. I nostri ragazzi non dovrebbero durante le vacanze estive toccare libri e fare compiti? E perché mai? Forse non c’è il tempo di riposare e per qualcuno anche di intraprendere qualche lavoro? Benedetto Croce si rivolta nella tomba e con lui fior di pedagogisti, per non parlare di don Milani che hanno visto nel periodo estivo l’opportunità non solo di un riposo ma occasione per approfondire con letture un bagaglio culturale che non è mai troppo ampio. Io, da ex insegnante, e già prima studente, ho sempre visto nell’estate l’opportunità di sanare eventuali lacune pregresse, e pur riposando e anche aiutando nei lavori i miei genitori, ho trovato il tempo per leggere e tenere la mente allenata per l’inizio dell’anno scolastico successivo.

Vedo in queste scelte un ulteriore passo verso un lassismo che non aiuta, anzi porta solo il giovane che già da un pezzo ha bandito il concetto di sacrificio, a pensare che tutto gli è dovuto, e che gli si debba sempre spianare la strada eliminando tutte le difficoltà.

Sono contro ogni forma di autoritarismo e penso che la scuola abbia il compito primario di educare al senso civico e al rispetto della vita in tutte le sue manifestazioni con un senso fortemente critico e costruttivo. Ma succede addirittura che i genitori stessi, almeno in parte, non collaborino con gli insegnanti, ed anzi difendono sempre i loro pupilli e in questo modo li viziano contribuendo a creare dei mostri. Non sto esagerando: basti leggere le cronache quotidiane. E quando vedo vagabondare bande di ragazzi per le nostre strade d’estate, divorati dalla noia, che magari si abbandonano a forme di maleducazione quando non di teppismo, mi viene da dire che oltre i compiti estivi una esperienza lavorativa farebbe solo bene. Non sono né antiquato, né conservatore, cerco di usare il buon senso, e credo ancora che i valori dell’impegno e del sacrificio siano opportuni soprattutto oggi, atti a formare persone solide per il domani.

Nevio Spadoni