Per motivi di salute di uno degli attori, lo spettacolo ‘Enrico IV’, annunciato al Masini di Faenza dal 17 al 19 marzo, non potrà andare in scena e per ragioni organizzative non è stato possibile riprogrammarlo in diverse date.

La recita sarà sostituita da ‘La madre’, primo adattamento italiano del testo di Florian Zeller,

interpretato da Lunetta Savino con Andrea Renzi, Niccolò Ferrero e Chiarastella Sorrentino per la regia di Marcello Cotugno. Lo spettacolo andrà in scena il 28 aprile (per gli abbonati del turno A), il 29 aprile (turno B) e 30 aprile (turno C), alle 21.

Info: 0546-21306