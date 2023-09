Niente più doppietta. Dall’incendio di casa alla Beretta fantasma. Via la licenza di caccia

Nel suo appartamento, nel Ravennate, si era sprigionato un incendio. E di conseguenza erano subito intervenuti i vigili del fuoco. Fiamme domate ma senza lieto fine. Perché durante l’intervento, l’attenzione era scesa su una cassaforte in cantina con le chiavi inserite. Erano arrivati pure i carabinieri della Stazione di Filetto: dentro, c’erano armi da caccia, tutte regolarmente detenute. E poi c’era una bella pistola Beretta modello 948 calibro 22. Il problema? Non era stata mai denunciata.

E così, oltre alla procura (il procedimento penale si era poi esaurito con l’estinzione del reato), si era mossa anche la questura: per ravvisare in buona sostanza il fatto che fosse venuta meno la fiducia verso quel cacciatore. Uguale a revoca della licenza per il porto di fucile uso caccia. Un provvedimento assai drastico per chi abbia la passione venatoria: confermato ora dal Tar di Bologna con sentenza depositata nei giorni scorsi. Perché - ha rilevato la corte felsinea presieduta dal giudice Andrea Migliozzi - siamo davanti a un procedimento amministrativo per il quale c’è ampia discrezionalità. E che in effetti era scattato per due circostanze concrete: "La mancata regolare denuncia" della pistola e "la chiave inserita nella cassaforte con conseguente inadeguatezza della custodia delle armi". Insomma, un "indubbio indice di inaffidabilità" nel loro uso.

Si torna qui indietro fino al 14 gennaio 2022, giorno dell’incendio e del sopralluogo dell’Arma nella cantina là dove era custodita la cassaforte con la Beretta mai denunciata. Il 27 ottobre successivo, la questura si era fatta sentire revocando l’agognata licenza. A quel punto il titolare aveva proposto ricorso partendo da una circostanza di natura penale. Ovvero il decreto di condanna che gli era stato notificato, lui lo aveva impugnato e aveva oblato: cioè aveva pagato una determinata somma prevista della legge per estinguere il reato (si tratta di un rito alternativo). In fondo lui aveva sempre pensato di averla regolarizzata quella calibro 22: non era cioè certo un soggetto pericoloso né tanto meno inaffidabile sotto al profilo delle armi. Come dire che il provvedimento adottato, "fondato esclusivamente su una condanna ritenuta ostativa", era irragionevole.

I giudici del Tar hanno in via preliminare sottolineato che il porto d’armi non rappresenta un diritto assoluto: ma una "eccezione al normale divieto di detenere armi". Come dire che può essere rilasciato solo "a fronte della perfetta e completa sicurezza sul loro buon uso". Non ci devono cioè essere "dubbi o perplessità" per l’ordine pubblico. E in questo senso, i poteri di una questura "sono ampiamente discrezionali": come tali, "non sono sindacabili" se non per "evidente illogicità, irragionevolezza, sproporzionalità e travisamento dei fatti". In quanto al "pericolo di abuso delle armi, è valutato secondo un ragionamento di tipo probabilistico". In questo senso, chi di dovere, può mettere sulla bilancia anche episodi che non abbiano rilievo penale, tanto più che il provvedimento di revoca "va a incidere su un’attività voluttuaria come la caccia e non su un’attività lavorativa".

Nel nostro caso, chi di dovere "ha espresso un giudizio di non affidabilità nell’uso delle armi fondato su due elementi di assoluti rilievo": le chiavi inserite nella cassaforte e la pistola non denunciata. In definitiva, "ricorso infondato" e condanna a pagare 2.000 euro di spese di causa.

Andrea Colombari