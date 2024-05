Niente sfilata storica per la Bigorda

La Bigorda 2024 ci sarà, ma senza sfilata. Giorno di elezioni e problemi di ordine pubblico, non avrà luogo il tradizionale corteo storico per i corsi cittadini. Le manifestazioni 2024 del Niballo Palio di Faenza stanno per entrare nel vivo e vedranno i 5 Rioni impegnati intensamente per oltre quattro settimane, a partire da lunedì 27 maggio. La presentazione ufficiale delle manifestazioni del Palio è in programma a metà della prossima settimana ma una notizia di un certo rilievo è trapelata in questi giorni. Dopo due anni di assenza sabato 8 giugno si tornerà a disputare la gara riservata ai cavalieri emergenti, la Bigorda d’Oro, giunta alla 25esima edizione. Per motivi di ordine pubblico non ci sarà però la sfilata per i corsi cittadini e l’evento avrà inizio alle 21, con la passeggiata storica allo stadio. "In passato mai avevavo avuto questo problema – tiene a precisare la coordinatrice organizzativa delle manifestazioni del Niballo, Benedetta Diamanti – ma quest’anno, per la prima volta, le elezioni europee si svolgeranno anche di sabato pomeriggio. Il prefetto, dovendo impegnare molta forza pubblica nei seggi, non ha dato l’ok allo svolgimento della passeggiata storica che doveva prendere il via con il concentramento dei figuranti dei cinque Rioni e del Gruppo municipale alle 19 in piazza del Popolo".

Non è l’unica piccola modifica rispetto alla formula classica: "Ci sarà il ritrovo di tutti i figuranti al campo di gara, dove alle 21 partirà la sfilata – prosegue Benedetta Diamanti –, terminata, subito dopo, avrà inizio la gara equestre fra i cinque cavalieri rionali".

I dettagli di questa variazione di programma verranno illustrati più dettagliatamente nei prossimi giorni. Sicuramente non saranno contenti nei cinque Rioni, che da anni preparano sempre più meticolosamente la sfilata della Bigorda, dove fra l’altro è in palio un premio per il Rione che ha presentato il migliore gruppo giovani.

"È un dispiacere per chi aspetta un anno quel momento da tempo, soprattutto per i bambini – commenta Daniele Lama, caporione del Giallo – ma stiamo studiando una soluzione alternativa che speriamo possa andare in porto per evitare in tutti i modi di arrivare allo stadio con auto o pullman".

Gabriele Garavini