"Niente treni, solo autobus. Enormi disagi per i pendolari"

I disagi dei pendolari dei treni sono sotto gli occhi di tutti. Lo stop di 15 giorni, ad essere ottimisti, della linea Castel Bolognese-Ravenna per i danni dell’alluvione ha costretto Rfi a mettere in campo un servizio sostitutivo di pullman. Ma le proteste per i ritardi sono numerose, tanto che ieri il sindaco di Lugo, Davide Ranalli, ha scritto a TrenitaliaTper, RFI e Regione "per evidenziare i gravi disagi che i pendolari stanno sopportando"

"Questi giorni sono passati – dice il primo cittadino lughese – nel monitoraggio continuo della situazione meteorologica e in quella dei nostri fiumi. L’allerta sarà arancione anche per domani (oggi, ndr) perché sono previsti temporali e perché il territorio è ancora vulnerabile. In una situazione tanto complessa ce n’è un’altra che sta diventando decisamente complicata ed è quella dei pendolari, moltissimi sono quelli che lavorano o studiano a Lugo, alle prese con il servizio sostitutivo da Castel Bolognese a Ravenna".

"Ho scritto all’azienda TrenitaliaTper a RFI e alla Region – continua Ranalli – per chiedere come si possano affrontare le grandi criticità di questi giorni con i pendolari alle prese con notevoli ritardi e cancellazioni degli autobus. Una lettera scritta con spirito di collaborazione perché siamo perfettamente consapevoli del danno enorme che l’alluvione ha causato alla ferrovia nel tratto tra Lugo e Russi e sappiamo che le squadre sono al lavoro. È necessario adeguare il piano alternativo perché in questa settimana i pendolari hanno subito un disagio enorme, con ricadute sul loro lavoro e sull’organizzazione dei tempi di vita. Un disagio che impone delle risposte".