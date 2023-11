’Nightmare’ ecco i film premiati Il Ravenna Nightmare Film Fest si è concluso con i premi assegnati dal pubblico e dalla giuria tecnica a lungometraggi e corti. Il Premio della critica alla miglior regia di lungometraggio è andato a 'It remains'. Il pubblico ha premiato 'Come home'. Per i corti, 'The hole di Hwang Hyein' e 'Cults' di David Padilla.