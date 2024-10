Nightmare Festival al via

Si alza il sipario oggi sul Ravenna Nightmare Film Festival, arrivato all’edizione numero ventidue. Questo il programma della giornata, che comincia con la proiezione di The Animal Kingdom - Il Regno Animale di Thomas Cailley riservata agli Istituti Scolastici di Ravenna alle ore 10; poi la visione del film Il Lungo Addio di Robert Altman, scelto dal Cineclub Deserto Rosso (ore 14). Seguirà la Cerimonia del Tè con Ottobre Giapponese in collaborazione con ASCIG - Associazione per gli Scambi Culturali fra Italia e Giappone (l’evento è sold out; si potrà comunque partecipare alla cerimonia senza degustazione, scrivere a info@ravennanightmare.it): questo appuntamento si svolgerà alle 15.30. Alle 18.30 sarà la volta di Cinema e Cibo: Niccolò Califano, insieme a Matteo Cavezzali, ci svelerà la genesi del monologo “Mangiare tutto!”, nato dalla loro collaborazione.

Rinfresco e brindisi, a cura di Niccolò Califano, per celebrare insieme l’inizio del festival (i posti sono limitati. Per prenotare manda una mail a info@ravennanightmare.it). Alle ore 21 in programma la sonorizzazione del film Haxan - La stregoneria attraverso i secoli di Benjamin Christensen, curata dagli studenti del Conservatorio Statale “Giuseppe Verdi” di Ravenna. Appuntamento al Teatro Rasi, in via di Roma 39; tutti gli eventi sono a ingresso libero, ma serve la prenotazione: segreteria@startcinema.it