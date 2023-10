Nightmare Film Fest, il lato oscuro del cinema

Un festival ricco di musica e che guarda ancora di più al mondo, con ospiti noti al grande pubblico come Federico Zampaglione (regista e fondatore dei Tiromancino), Alex Infascelli (regista, tra le tante cose, di Mi chiamo Francesco Totti) e Brando De Sica (regista, attore e sceneggiatore figlio di Christian) e un livello di proposte di altissima qualità. È stata presentata ieri al MAR, la XXI edizione del Ravenna Nightmare Film Fest, che avrà un’anteprima sabato 11 novembre. La mattina sarà dedicata alle scuole con la proiezione di un film della sezione Visioni Fantastiche, Manodopera del regista Alain Ughetto. Attraverso un minuzioso lavoro di ricostruzione storica, Ughetto racconta il percorso dei propri nonni dall’Italia verso la Francia, tracciando un ritratto commovente e delicato del mondo dei vinti e degli sfruttati. La giornata di Opening prosegue con un ospite d’eccezione per tutto il cinema di genere e per gli amanti della musica, Federico Zampaglione. Il regista e musicista presenterà The Well, il suo ultimo lungometraggio, anche con un incontro sugli effetti speciali. Il film è ambientato in un antico borgo italiano, dove una giovane restauratrice d’arte vuole riportare al suo antico splendore un enigmatico dipinto medievale. Martedì 14 novembre il Nightmare aprirà ufficialmente i battenti con due eventi: grazie alla

rinnovata collaborazione con il Conservatorio Statale “Giuseppe Verdi” di Ravenna, alle 21 si potrà assistere alla sonorizzazione dal vivo del mediometraggio La guerra e il sogno di Momi di Segundo de Chomón (1917), realizzata dagli studenti del corso di Composizione con la direzione del maestro Paolo Marzocchi. A seguire verrà proiettata l’anteprima nazionale di Mimì-Il Principe delle tenebre di Brando De Sica. Il film, definito dal regista stesso una “ballata di sognatori”, narra le vicende di due disadattati che, insieme, cercano di creare un mondo lontano dal cinismo e dalla violenza. Il regista sarà presente in sala. Venerdì 17 sarà ospite Alex Infascelli, regista, sceneggiatore e anche scrittore, osservatore attento della realtà, a cui verrà conferita la Medaglia al Valore del Festival. Dopo la cerimonia di premiazione, verrà proiettato il suo documentario Kill Me If You Can, che rievoca l’incredibile vicenda di Raffaele Minichiello, primo nella storia ad aver dirottato un volo transatlantico. My Mother’s Eyes, 5 Outlaws, Zaman Dark, Come Home e It Remains sono i titoli in gara nel concorso lungometraggi. Saranno proposte anche le pellicole giapponesi Tocka, We Are Human! e Revolution+1. Il Festival si svolgerà a Palazzo dei Congressi - Largo Firenze dal 14 al 18 novembre e online su Nightmare Legacy - MYmovies One.