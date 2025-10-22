Nightmare Film Festival. La partenza è col botto

Il Teatro Alighieri gremito (più di seicento spettatori) ha applaudito l’altra sera l’opening night del Nightmare Film Festival, con la proiezione del film “Il fantasma dell’opera”, musicato dal vivo da una sessantina di under 30 provenienti da vari Paesi europei, coordinati dal Conservatorio “Verdi” di Ravenna. Non poteva dunque avere avvio migliore la XXIII edizione del Festival: di cui va in scena la terza giornata (oggi), al Teatro Rasi di Ravenna. Il calendario degli eventi quotidiani comincia ad infittirsi, alternando pellicole vecchie e nuove, corto e lungometraggi, e incontri letterari. Iniziano anche gli eventi in collaborazione con due storiche iniziative ravennati: GialloLuna NeroNotte e l’Ottobre Giapponese.

Il programma delle proiezioni si apre alle 14 con il primo film inserito nel Concorso Internazionale Lungometraggi: The Caretaker di Luke Tedder (Regno Unito, 2025, 113’); si tratta di un horror-thriller psicologico ambientato alla Lock Bridge Academy, una scuola isolata sulla costa, gestita dalla potente e aristocratica famiglia Aberdeen. Eddie, un ragazzo muto, è costretto ad occuparsi della madre malata e crudele. Alle 16, ecco invece una pellicola in gara per il Concorso Nazionale Lungometraggi: La bocca dell’anima (di Giuseppe Carleo, Italia, 2024, 109’); pallido, sporco ed emaciato, Giovanni Velasques torna nel suo paese natale, un piccolo villaggio arroccato sulle montagne della Sicilia. Un oscuro trauma che si porta dalla guerra provoca in lui una violenta crisi. A liberarlo da questa sofferenza è una vecchia maara che lo inizia all’arte della magia, rivelandogli di possedere il dono. Segue incontro con il regista Giuseppe Carleo. Il film in programma successivamente è Al progredire della notte (regia Davide Montecchi, Italia, 2025, 90’). La storia: Claudia, una venticinquenne segnata da profonde insicurezze, affitta il piano superiore di una casa isolata. Lì conosce Letizia, la proprietaria, una donna affascinante e dal passato oscuro che la introduce alla metafonia, una tecnica per comunicare con i defunti. Al termine del film, incontro con il regista. Alle 21, prima serata in collaborazione con l’Ottobre Giapponese, che ha come trait d’union il tema “80 anni da Hiroshima e Nagasaki”. In apertura la proiezione del corto di animazione, Pikadon (di Kinoshita Renzo, 1978, 8’40” ). Quindi i saluti inaugurali e un messaggio da Sayoko Kinoshita. Infine, a seguire, la proiezione del penultimo capolavoro del grande regista giapponese Akira Kurosawa, Rapsodia in agosto (1991, 98’), lo struggente incontro tra generazioni distanti, per cui il ricordo dell’atomica esplode in una assolata e pacifica Nagasaki degli anni Novanta.