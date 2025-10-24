Nightmare Film Festival. Ospiti Carlotto e Brando De Sica

Giornata ricchissima di eventi e di personaggi importanti, oggi al XXIII Ravenna Nightmare Film Festival. Fra i grandi ospiti, in particolare, lo scrittore Massimo Carlotto nel pomeriggio e l’attore Brando De Sica (figlio di Cristian e nipote di Vittorio) premiato in serata. Ma la giornata prevede un calendario con molti altri momenti, tutti al teatro Rasi.

Si parte in mattinata alla 10 con la Masterclass Il potere dell’ombra con Lorenza Ghinelli Progetto formativo di Start Cinema in collaborazione con gli Istituti scolastici di Ravenna. Lorenza Ghinelli scrittrice e docente parte dal presupposto che parlare di ombra escludendo la luce è impossibile: le storie di paura possono aiutarci a illuminare ciò che altrimenti detonerebbe nel buio. Attraverso esempi e confronti, rompendo la verticalità delle lezioni, potremmo sorprenderci del potere rivoluzionario dei generi.

Alle 14.30, il Concorso Internazionale Lungometraggi propone Murk di Martin Vrede Nielsen, Danimarca, 2025, 98’. La vita di Jacob va in frantumi quando sua moglie Maja viene ricoverata in ospedale per una grave depressione, lasciandolo solo con il figlio di sei anni Johannes. Alle prese con il lavoro e il peso della malattia, Jacob inizia a percepire qualcosa di inquietante nella loro casa, soprattutto di notte. A seguire domande al regista Martin Vrede Nielsen.

Quindi, alle 17.30, gli Incontri Letterari in collaborazione con GialloLunaNeroNotte e con l’associazione Pa.Gi.Ne propongono ’Trent’anni dell’alligatore’, incontro con Massimo Carlotto, uno dei principali autori italiani di noir. Scoperto da Grazia Cherchi, ha esordito nel 1995 con Il fuggiasco. Ha creato personaggi iconici come Giorgio Pellegrini e l’Alligatore, protagonista di una lunga serie. Ha pubblicato con Edizioni E/O, Einaudi e Rizzoli, collaborando anche con altri scrittori. Tradotto in molte lingue, ha vinto numerosi premi e lavora anche come autore teatrale e sceneggiatore.

Alle 18.30 si torna al Concorso internazionale lungometraggi con Crushed di Simon Rumley. Nella periferia di Bangkok, circola un video inquietante che mostra crudeltà sugli animali. Suscita sgomento e disgusto in chiunque lo veda. Il video sconvolge la vita tranquilla del pastore Daniel e di sua moglie May quando viene mostrato alla loro figlia di 10 anni, Olivia. A seguire domande al regista Simon Rumley.

Alle 21 la consegna del premio ’Medaglia al Valore’ a Brando De Sica. Il regista romano è da sempre un appassionato del cinema horror.

Infine, alle 22, l’omaggio a David Lynch con I Know Catherine the Log Lady di Richard Green. In anteprima nazionale il documentario del 2025 sulla vita dell’attrice Catherine Coulson, meglio conosciuta per avere interpretato La Donna del Ceppo in Twin Peaks.