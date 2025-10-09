’Nightmare Film Festival’. Quando è bello avere paura in sala

Brando De Sica, Massimo Carlotto, Elisabetta Sgarbi, Lorenza Ghinelli, Gianluca Costantini e tanti altri. Ecco i protagonisti della 23esima edizione del ‘Ravenna Nightmare Film Fest", dal 20 al 26 ottobre al Teatro Rasi, per una settimana di proiezioni, eventi, incontri e premi. L’apertura sarà d’effetto: per la prima volta al teatro Alighieri, lunedì 20 alle 21, con la visione di una pellicola storica del cinema muto, ‘Il fantasma dell’opera’ con il grande Lon Chaney, musicata dal vivo dall’orchestra del Conservatorio Verdi. "Una serata unica, a cui teniamo particolarmente", ricorda il direttore artistico Franco Calandrini. In calendario, la proiezione di circa 40 opere, fra lungometraggi e corti, opere inedite e grandi omaggi del passato, pellicole italiane, europee e internazionali e la consegna di premi, decretati da giurie professionali e giurie del pubblico. "Sarà nostro ospite – ricorda Calandrini – l’attore e sceneggiatore Brando De Sica, figlio di Christian e nipote di Vittorio. A lui, da sempre appassionato del cinema horror, sarà consegnato il premio ‘Medaglia al valore 2025’".

Cinque i film selezionati per il Concorso internazionale di lungometraggi che esplorano senza timore i nuovi linguaggi della contemporaneità: ‘The Caretaker’ di Luke Tedder, ‘Crushed’ di Simon Rumley, ‘Lotus’ di SigneBirkova, ‘Snare of Evil’ di Jan Haluza e ‘Murk’ di Martin Vrede Nielsen. "Per la sezione Show Case Emilia Romagna – aggiunge il direttore organizzativo del festival Andrea Valmori –, sarà presentato in prima internazionale il documentario di Mauro Bartoli e Lorenzo Stanzani ‘Pupi Avati. Che cinema la vita!’. Sempre nella stessa sezione rientra il lungometraggio di Elisabetta Sgarbi, ‘L’isola degli idealisti’, tratto dall’omonimo romanzo di Giorgio Scerbanenco con Tommaso Ragno. Sgarbi sarà presente al festival insieme allo sceneggiatore Eugenio Lio". Da anni ormai le strade di ‘Ravenna Nightmare" si incrociano con quelle dei festival ‘Ottobre Giapponese’ e ‘GialloLuna NeroNotte’. Per non dimenticare uno degli eventi più tragici della storia, il primo propone tre pellicole di grande levatura artistica: ‘Rapsodia in agosto’ di Akira Kurosawa con il ricordo dell’atomica, ‘L’arpa birmana’ di Ichikawa Kon, commovente inno alla pace, e ‘Akira’ di Otomo Katsuhiro, ambientato nella neo-Tokyo post atomica.

In programma anche gli incontri letterari di ‘GialloLuna NeroNotte’. "Dopo dieci anni ritorna lo scrittore Massimo Carlotto – racconta Nevio Galeati – che presenterà il suo ultimo libro dedicato all’amatissimo personaggio dell’Alligatore, da cui è stata tratta anche una fortunata serie tv". Da segnalare la presenza anche del disegnatore Gianluca Costantini e della scrittrice Lorenza Ghinelli che condurrà la masterclass ‘Potere dell’ombra’. In chiusura del festival, per la sezione ‘Celebrazioni’, il doppio omaggio a David Lynch e a Gene Hackman (in collaborazione con il NOAM di Faenza), scomparsi di recente.

