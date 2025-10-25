Nightmare, oggi le premiazioni. Fra gli ospiti Elisabetta Sgarbi

Il XXIII Nightmare Film Festival entra nella fase decisiva e più attesa, quella delle premiazioni. Oggi il teatro Rasi sarà la cornice della penultima giornata del concorso, ospitando proiezioni e incontri, tra cui quelli con la regista Elisabetta Sgarbi e il disegnatore Gianluca Costantini. Gli appuntamenti prenderanno il via alle 10 con il Concorso internazionale lungometraggi, quando verrà proiettato ‘Snare of evil’ di Jan Haluza.

A seguire, alle 14, sarà presentato ‘Il primo figlio’ della regista Mara Fondacaro, che sarà presente per un incontro con il pubblico. Alle 16, la sezione Showcase Emilia-Romagna propone ‘L’isola degli idealisti’ di Elisabetta Sgarbi, anch’essa protagonista di un incontro al termine del film, al quale sarà presente anche lo sceneggiatore. L’opera, ispirata al romanzo omonimo di Giorgio Scerbanenco, è stata girata lungo le sponde del Po coinvolgendo Ferrara e diverse località della provincia, come Copparo, Comacchio, Riva di Po, Codigoro. Inoltre, il film è stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2024 nella sezione Concorso progressive cinema - Visioni per il mondo di domani’.

Alle 18 nell’ambito degli Incontri letterari In collaborazione con GialloLunaNeroNotte e con l’associazione Pa.Gi.Ne., è in programma l’incontro con l’artista e attivista ravennate Gianluca Costantini, che nei suoi lavori racconta di diritti e conflitti con il disegno. Le proiezioni continueranno alle 18.30 con la raccolta di tutte le opere selezionate per il Concorso europeo cortometraggi – Premio Méliès D’Argent: ‘Beyond the sea’ di Vladimir Scavuzzo, ‘Facuk’ di Maida Srabović, ‘Ok/Notok’ di Pardeep Sahota, ‘Pearls’ di Alastair Train, ‘Poor Marciano’ di Alex Rey, ‘Quai Sisowath’ di Stéphanie Lansaque e François Leroy, ‘Touch me’ di Tom Dupont, ‘Tv or the disturbante on forest Hill Road’ di Frederic Siegel e ‘The leader will come’ di Michiel Geluykens.

Alle 21 arriverà uno dei momenti più importanti del festival, cioè l’assegnazione dei vari premi, che saranno complessivamente cinque: Anello d’Oro, Anello d’Argento, Méliès d’argent al miglior Cortometraggio europeo, Premio Cineclub “Deserto Rosso” al miglior Cortometraggio internazionale, Premio della Critica al miglior Lungometraggio. Infine, alle 22, per la sezione ‘Contemporanea’ andrà in scena la proiezione di ‘A different man’ di Aaron Schimberg. Per celebrare la conclusione del festival e festeggiare l’ultimo incontro, domattina alle 10 ci sarà il tradizione evento ‘Cinema for breakfast’, in collaborazione con Associazione Cineclub Deserto Rosso e NOAM Faenza Film Festival. Verrà offerta a tutti la colazione, e a seguire verrà omaggiato Gene Hackman con la proiezione del film ‘Il braccio violento della legge’ (‘The French Connection’), in cui l’attore scomparso a febbraio ricopre i panni di Jimmy Doyle. Costi, biglietti e info: www.ravennanightmare.it o 349 5162425. La biglietteria fisica aprirà trenta minuti prima dell’inizio del film.