’Nightmare’, un brivido in sala. Oggi maratona di film al Rasi

Prosegue il ’Ravenna Nightmare Film Festival’, rassegna dedicata a film dove non manca mai il brivido. Gli appuntamenti di oggi saranno tutti al teatro Rasi e inizieranno al mattino, con la sezione ’Visioni fantastiche’ che ospita la Masterclass ’Essere digital’ con Monica Manganelli e Marianna Panebarco, un progetto formativo di Start Cinema in collaborazione con gli istituti scolastici di Ravenna. Panebarco e Manganelli racconteranno l’esperienza realizzata a Ravenna, dove è stato realizzato per il terzo anno consecutivo il corso di Alta Formazione “Digital Designer e Animator”. Durante l’incontro verranno presentati alcuni dei progetti più significativi realizzati dagli studenti negli ultimi anni, con l’obiettivo di ispirare e avvicinare i giovani al mondo dei vfx e dell’animazione. Si parlerà inoltre delle opportunità professionali offerte dal settore e di come iniziare un percorso in questa direzione.

Poi si comincia con le proiezioni. Alle 14, la sezione ’Contemporanea’ propone ’As Bestas’, di Rodrigo Sorogoyen (Spagna/Francia, 2022)’, Il film racconta la storia di una coppia francese, Antoine e Olga, che si trasferisce in un remoto villaggio della Galizia, in Spagna, con il sogno di vivere in armonia con la natura e avviare un agriturismo. La loro presenza, però, genera diffidenza tra gli abitanti, in particolare nei fratelli Xan e Lorenzo, contadini locali che vedono nei nuovi arrivati un ostacolo ai loro interessi economici.

L’appuntamento successivo è in collaborazione con l’Ottobre giapponese: alle 16.30 verrà proiettato ’L’Arpa birmana’ di Ichikawa Kon (1956). Un capolavoro, inno alla pace e alla riconciliazione, in cui fede, amicizia e musica giocano un ruolo decisivo. Presentato a Venezia e in concorso agli Oscar, il film regalò fama internazionale a Ichikawa.

Alle 18, proseguono invece gli incontri letterari In collaborazione con GialloLuna NeroNotte e con l’associazione Pa.Gi.Ne. La sala Mandiaye del teatro Rasi ospita Gianluca Gualducci con ’Il vizio del lupo’, Monica Manganelli, ’Il suono dell’anima’, Fabio Mongardi, ’Dove finisce il mare’

Poi si torna alle pellicole in gara: alle 18.30, il concorso internazionale lungometraggi proporrà ’Lotus’ di Signe Birková (Lituania/Lettonia, 2024). Nel 1919, Alice von Trotta torna in Lettonia per vendere la tenuta paterna, ma si ritrova coinvolta in un oscuro complotto orchestrato da una setta decadente che vuole manipolarla. Sarà presente in sala il regista Signe Birková, che risponderà alle domande del pubblico al termine della proiezione.

Infine, alle 21.30, le otto pellicole in gara per il Concorso Internazionale Cortometraggi: ’First sight’, di Andrew McGee (Regno Unit), ’Gender reveal’ di Mo Matton (Canada, 2024), ’Isolation’ di Chih-Chieh YU (Taiwan, 2025), ’Matin Brun’ di Carlo Vogele (Lussemburgo, Francia, 2025), ’Petra and the sun’ di Stefania Malacchini e Malu Furche (Cile, 2025), ’Pink Money’ di Jongbin Woo (Corea, 2025), ’Platanero’ di Juan-Sébastien Hernandez Francoeur (Canada, 2025), ’Les Betes’ di Michael Granberry (Stati Uniti, 2024).