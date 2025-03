Nilza e Paola, storie di donne

Alle 21.30 di stasera al Mama’s club di Ravenna, concerto di due cantautrici: la brasiliana Nilza Costa e Paola Sabbatani.

Diverse per formazione, lingua e paese di origine, si incontrano per unire le loro voci e dare vita a un racconto sulle lotte e le storie delle donne. In programma, canzoni originali di ognuna, brani di musica d’autore di vari paesi e anche alcuni inediti, in una alternanza di lingue. Con loro sul palco Daniele Santimone (chitarra), Maurizio Piancastelli (tromba), Roberto ’Red’ Rossi (batteria) e Tiziano Negrello (contrabbasso).

Domani sera invece spazio al tango argentino del Firulete quartet, formato da Andres Langer (acordeón,pianoforte), Luca Forlani (piano elettrico), Massimiliano Tonelli (basso elettrico/basso fretless, flauto traverso), Marco Roveti (batteria).