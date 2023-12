Nina T, ritorno a casa. Presenta il suo album ai GinGini

Nina T presenterà il suo primo album ‘Fuggiremo in treno’ stasera ai GinGini jazz club di Ravenna, in via IX Febbraio 14. Nina T (alias Daniela Taglioni) è originaria di Ravenna è si è trasferita a Torino nel 2021. Si è dedicata a questo progetto come cantautrice dopo una lunga carriera come tastierista nel gruppo folk metal medievale Diabula Rasa, e dopo le collaborazioni con le cantanti Susy Bezzi (a Ravenna) e Miriam Ulivi (a Torino), che accompagna alla fisarmonica.

Nel 2021 è uscito il il suo primo singolo, ‘Muri di carta’, che viene trasmesso dal programma televisivo The Coach.

Il nuovo album ’Fuggiremo in treno’ contiene canzoni romantiche, ma anche brani che richiamano il cabaret tedesco, in una atmosfera che di può definire di nuovo folk cantautorale. Caratteristici sono i suoni della fisarmonica, del pianoforte e dell’ukulele.

A metà gennaio uscirà anche il videoclip del primo singolo ’Maschere e mascherine’ a cura di Aldo Abrate. Stasera Nina T. sarà accompagnata da Cristian Zampiga alla voce, Nicola Suprani al sax, Gilberto Mazzotti al piano, Marco Rossi al basso e Stefano Calvano alla batteria.