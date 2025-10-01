Nipotine violentate. Lo zio condannato a 8 anni. Una tentò pure un gesto estremo

Otto anni di reclusione per le contestate violenze sessuali sulle due nipotine, con prescrizione degli episodi più datati. Mentre per quanto riguarda l’istigazione al suicidio della nipote che per prima lo denunciò, è stata pronunciata assoluzione "perché il fatto non sussiste" in quanto nell’unico episodio rilevato, la prognosi delle lesioni era stata inferiore a 40 giorni.

Si è chiuso così nel tardo pomeriggio di ieri davanti al collegio penale del tribunale presieduto dal giudice Cecilia Calandra il processo che vedeva imputato un ultra-40enne di origine straniera. Alle due nipoti, parte civile con gli avvocati Simone Balzani e Monica Miserocchi, sono state riconosciute provvisionali di 35 mila e 25 mila euro in attesa che la sede civile del tribunale quantifichi il danno esatto. Per quanto riguarda la ragazza che aveva denunciato, ora ultra-20enne, era stata denunciata a suo tempo da due zii (l’imputato e il fratello) per calunnia incassando però archiviazione.

Nel corso del processo giunto ieri a condanna, era stata sentita tra gli altri testimoni l’infermiera della casa famiglia dove la giovane aveva tentato l’ultimo gesto estremo proprio in ragione - secondo il materiale raccolto dall’apposita sezione della squadra Mobile - del turbamento provocatole dalla vicenda legata al comportamento della zio. Secondo l’accusa, l’uomo aveva ideato un piano per fargliela pagare e il fratello l’aveva messo in pratica assieme a due persone rimaste ancora ignote: una violenza sessuale di gruppo.

I due - difesi dall’avvocato Nicodemo Apollinare - per questo erano stati condannati in abbreviato dal gup Corrado Schiaretti per violenza sessuale di gruppo: otto anni di reclusione per l’esecutore e sei anni per il mandante morale del raid punitivo realizzato a inizio febbraio 2021 per convincere la ragazza - prosegue l’accusa - prima a ritirare la denuncia; quindi, al suo rifiuto, per punirla. I due imputati, rimasti a piede libero, hanno sempre negato tutto sostenendo non solo di essere estranei all’intera vicenda: ma addirittura che il giorno indicato dalla ragazza, loro in realtà si trovavano a centinaia di chilometri di distanza: peraltro nello studio di un loro avvocato. Un alibi questo che a suo tempo aveva spinto il tribunale del Riesame a non convalidare i provvedimenti di fermo della procura. Materiale che probabilmente verrà di nuovo proposto in appello. La giovane tuttavia in incidente probatorio aveva insistito confermando tutte le accuse e fornendo ulteriori spunti. Con un particolare ritenuto non secondario: il suo indirizzo nuovo, riportato nella notifica di un atto di altra indagine - quella appunto per l’istigazione al suicidio -, compariva nel fascicolo che i due zii avrebbero potuto sfogliare da un loro avvocato proprio il giorno della contestata violenza di gruppo.

Andrea Colombari