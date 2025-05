Nittolo-Severi da oggi in mostra

Inaugura oggi alle 18 alla niArt Gallery di Ravenna, la mostra ’Engramma’, un incontro-confronto tra le opere di Felice Nittolo e Giorgia Severi (foto), a cura di Diego Galizzi. La mostra sarà visitabile fino a domenica 14 settembre. ’Engramma’ più che un percorso è una geografia mentale, un’essenziale selezione di opere realizzate da due artisti dalle poetiche apparentemente divergenti, ma che rivelano tracce di una comune matrice espressiva che questa mostra tenta di sintetizzare.

Le ricerche artistiche di Felice Nittolo e di Giorgia Severi si muovono su due terreni identitari che caratterizzano fortemente i loro lavori rendendoli noti al grande pubblico: il mosaico per Felice Nittolo e l’ambiente come teatro della dialettica uomo-natura per Giorgia Severi. Lo sguardo che in quest’occasione viene gettato sulle loro opere si focalizza sul concetto di ‘traccia’, ovvero sull’inevitabilità dei riflessi che le cose o gli accadimenti di questo mondo, anche i più effimeri, lasciano nelle nostre coscienze. Il titolo della mostra, ‘Engramma’, si rifà al termine coniato nel 1908 dall’esploratore e biologo tedesco Richard Semon per indicare una memoria organica che si organizza nelle nostre menti come conseguenza degli stimoli esterni, fenomeno che sta alla base di ogni processo di crescita e di evoluzione.

Nel contesto di questa mostra l’engramma si traduce in esperienze che nella coscienza degli artisti diventano immagini, poi simboli, e infine opere d’arte in cui rimangono impressi non solo i segni di ciò che è stato, o che è e che potrebbe non essere più, ma anche la carica energetica e l’esperienza emotiva dei due autori di fronte agli oggetti della loro ricerca. Orari della mostra e dell’atelier di Felice Nittolo: da oggi al 1° giugno, venerdì 17-19, sabato 10,30 -12,30/ 17-19; dal 6 giugno 2024 al 14 settembre 2025 apertura su appuntamento rivolgendosi ai seguenti contatti: niartgalleryravenna@gmail.com oppure 338/2791174.